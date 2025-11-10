La Fiscalía reveló que hubo un “acuerdo” para atacar al estudiante de Los Andes en la noche de Halloween

Ricardo Rafael González es oriundo de Cartagena y hasta allá llegó luego del fatal acontecimiento en el que se vio involucrado: el asesinato del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. La Fiscalía le imputó cargos por el delito de homicidio agravado.

Se trata de un joven de apenas 22 años de edad, que se encontraba en la ciudad de Bogotá trabajando vendiendo perros calientes y que en la noche anterior a Halloween acompañó a Juan Carlos Suárez al Before Club, donde arrancó la tragedia. La Fiscalía advirtió que hubo un acuerdo entre los dos para atacar al estudiante.

La Fiscalía advirtió que hubo un “acuerdo” entre Ricardo González y Juan Carlos Suárez para atacar al estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/R45q0YaW1h — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2025

En audiencias preliminares de legalización de captura e imputación de cargos, el ente acusador advirtió de qué manera Ricardo Rafael terminó enredado en esta investigación y como presunto coautor del delito de homicidio. Señaló que en la madrugada del 31 de octubre atacaron a Jaime Esteban Moreno con patadas y puños.

“Usted, Ricardo Rafael González y Juan Carlos Suárez se acercaron a Jaime Esteban Moreno cuando esté se desplazaba en compañía de otro hombre y en ese momento Juan Carlos Suárez le propina a Jaime Esteban puño en la nuca que hace que se caiga al suelo, la agresión se detuvo tras la intervención de un amigo de la víctima de apellido Cárdenas”, señaló la Fiscalía.

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía entregó detalles de ese acuerdo que indirectamente ese pacto entre Ricardo Rafael y Juan Carlos, justamente para atacar, alentados por una mujer, al estudiante de la Universidad de los Andes, de manera tan brutal que terminaron provocando su muerte.

“Sin embargo, minutos después, en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15, de esta ciudad, usted Ricardo Rafael González y Juan Carlos Suárez, de común acuerdo, abordaron nuevamente Jaime Esteban, alentados por una tercera persona de sexo femenino. En desarrollo de ese acuerdo, Juan Carlos Suárez lo golpeó causándole otra caída al suelo. Jaime Esteban logró ponerse de pie en ese momento usted, Ricardo Rafael González, le propinó una patada de tal fuerza que lo dejó tendido en el piso sin la posibilidad de levantarse nuevamente”, explicó la fiscal.

El ente acusador insiste que luego de una violenta patada, Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, terminó en el suelo golpeado en la cabeza y sangrando de manera abundante. Aun así, Juan Carlos Suárez, el otro implicado en este homicidio, le pegó una patada en la cabeza.

“Aprovechando esta situación de indefensión en que lo habría colocado, ambos continuaron golpeándolo y dirigiendo patadas principalmente a la cabeza y el tórax, ahí se mantuvo pese a que Jaime Esteban presentaba un abundante sangrado por la nariz, ojos, boca y signos de ahogo con su propia sangre. Como resultado directo de esta agresión conjunta, Jaime Esteban Moreno sufrió múltiples traumas en el cráneo”, dijo la fiscal.

Crimen del estudiante de la Universidad de los Andes: el cuarto implicado se expone a una condena de 33 años de prisión. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/mXkNFJQtrh — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2025