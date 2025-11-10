Se entregó en Cartagena el otro presunto asesino de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Los Andes que murió tras brutal golpiza

En la mañana de este lunes, 10 de noviembre, se confirmó la entrega de Ricardo González, quien es señalado de ser el otro presunto agresor de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes que murió tras recibir una brutal golpiza en Bogotá.

El hombre se presentó, junto a su abogada, en la ciudad de Cartagena, hasta donde habría escapado tras cometer el crimen que ha generado conmoción y rechazo en todo el país.

Juan Carlos Suárez, Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra fueron capturados por el asesinato de Jaime Esteban Moreno. | Foto: SEMANA

El sujeto, quien es oriundo de la capital de Bolívar, llegó a las instalaciones de la URI Canapote, según indicó la Fiscalía. Allí se despidió de algunas personas que lo acompañaban e ingresó para enfrentar el proceso en su contra por el asesinato del joven de 20 años.

González es señalado —junto a Juan Carlos Suárez, quien está detenido en Bogotá— de golpear en repetidas oportunidades y de manera brutal a la víctima, ocasionándole heridas que poco después le provocaron la muerte pese a los esfuerzos de los médicos.

De esta manera, los dos presuntos asesinos ya se encuentran en poder de la Fiscalía y deberán responder por lo que —al parecer— hicieron durante la madrugada del viernes 31 de octubre.

Hasta el momento, era un verdadero misterio el paradero de Ricardo González. Lo último que se sabía de él era que había estado en el sector de San Victorino, centro de Bogotá; un día después de la golpiza, se presentó con normalidad en el puesto de comidas rápidas que atendía.

De hecho, hay unos videos que muestran que el hombre llegó caminando al sitio, como si nada hubiera pasado. Incluso, un testigo que habló con él contó que el sujeto le dijo que había tenido una pelea, pero no dio mayores detalles al respecto.

Jaime Esteban Moreno y uno de sus presuntos asesinos. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Noticias Caracol

Poco después de esto, una cámara captó cuando González salió corriendo de San Victorino y desde ahí no se supo nada de su paradero, hasta que finalmente se entregó en las últimas horas en Cartagena.

En su momento, incluso, se especuló con que habría podido salir del país rumbo a Venezuela, aunque no hubo registro oficial alguno acerca de este movimiento.

En medio de las investigaciones que se han adelantado, las autoridades lograron identificar que Ricardo González es uno de los jóvenes, junto a Juan Carlos Suárez, que golpeó salvajemente a Jaime Esteban Moreno.

De hecho, los videos que muestran el ataque registraron la forma en la que, al parecer, el hoy detenido le propinó una patada a la víctima, golpe que la tiró al suelo y que —supuestamente— la habría dejado inconsciente.

Ahora, iniciará formalmente el proceso en contra del señalado asesino y se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez para la legalización del procedimiento de captura y que se defina si será enviado a prisión mientras avanza el caso.