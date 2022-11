Conductor sin SOAT atropelló a un guarda de tránsito en pleno Día sin carro y moto en Cali

El conductor de una motocicleta le provocó varias lesiones a un guarda de tránsito en Cali tras atropellarlo este martes. El accidente ocurrió en pleno desarrollo del Día sin carro y moto en la ciudad, decretado para darle un respiro al medioambiente e incentivar el uso de la bicicleta.

El accidente se registró pasado el mediodía en la calle 36 con carrera 147, frente al Cementerio Metropolitano del Sur, donde había sido instalado un puesto de control. En ese lugar, al percatarse del acercamiento de la moto, los guardas de tránsito le solicitan al conductor detenerse, pero este hace caso omiso.

Es ahí cuando el motociclista pierde el control del vehículo y acaba ingresando abruptamente al puesto de control. Es ahí cuando choca con el funcionario, quien sufrió lesiones en un hombro, la pierna derecha y la cabeza.

Además de transitar sin autorización, pues entre las 7:00 a.m. y 7:00 p.m. estaba prohibida la circulación de carros y motos, salvo algunas excepciones, el conductor infringía otras normas.

Los agentes constataron que la moto tenía vencido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y que el hombre no llevaba puesto el casco de seguridad.

Según la secretaría de Movilidad de Cali, con este incidente ya son 20 las agresiones a agentes de tránsito en lo que va de este año.

El conductor que atropelló al funcionario fue detenido con apoyo de la Policía y será denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. Se espera que en las próximas horas las autoridades de movilidad de la ciudad se pronuncien sobre el accidente.

Esta no es la única agresión contra agentes de tránsito en el desarrollo de los días sin carro y moto en Cali. El pasado 22 de septiembre, cuando tuvo lugar la primera de estas jornadas, el conductor de una motocicleta disparó con arma traumática contra un puesto de control instalado en la calle 5 con carrera 22, sur de la ciudad, luego de que le inmovilizaran el vehículo por transitar sin autorización.

“Inicialmente, paramos una motocicleta para verificar los documentos y ver si el conductor estaba exento de la norma del Día sin carro y moto. Tuvimos que hacer unas maniobras para poder detenerlo. Luego le pedimos los documentos y nos dimos cuenta de que no tiene los permisos necesarios para movilizarse en esta jornada, por eso se le inmovilizó el vehículo. Entonces, ofuscado, sacó un arma traumática y le disparó a la parte trasera de la camioneta”, relató el guarda de tránsito Juan Miguel García Mena.

Mena afirma que estaba dentro de la camioneta cuando el hombre hizo los disparos. “Después él se para frente a la camioneta y hace otro disparo, que considero fue hacia mi integridad. En ese momento pasa la Policía y lo detiene. Fue un acto de intolerancia”, añadió.

Antes de que la Policía se lo llevara esposado, el conductor se pronunció y contradijo lo dicho por el agente de tránsito: “Estaba ofuscado, disparé al aire y al piso, ¿qué tiene eso de malo? No estoy atentando contra la vida de otra persona. No me parece justificable, pero quería descargar mi rabia”, expuso. Además, aceptó saber que no contaba con los permisos para transitar en esta jornada y trató de defenderse exponiendo que debía asistir a trabajar.