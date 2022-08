Vergonzoso: agentes de tránsito y motociclista se agarraron a golpes en Cali. Todo quedó registrado en video

Los ataques a los agentes de tránsito en la capital del Valle no cesan; en horas de la tarde del pasado jueves 18 de agosto se registró una nueva agresión contra un guarda en inmediaciones a la Torre de Cali.

A través de un video que está circulando en redes, se puede ver a un motociclista furioso, supuestamente porque se le solicitó detenerse al transitar por el carril de uso exclusivo del Sistema de transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO), ante dicha petición atacó a puños al funcionario.

“Se abordó al ciudadano y se le hizo la orden del ‘Pare’, cuando él se detuvo, yo tenía la mano estirada, el señor se golpeó, me tiró la moto, siguió derecho, dejando el vehículo más adelante; después se devolvió y vino a agredirme. La verdad, yo levanté mis manos para que no me tirara y, como todo ser humano, traté de defenderme para que no me golpeara”, declaró Deivy Rincón, agente de tránsito agredido al medio local 90 Minutos.

Calle de Cali convertida en ringo de boxeo pic.twitter.com/kkYgMj3vlR — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) August 18, 2022

De otro lado, el coordinador de servicios especiales de la Secretaría de Movilidad de Cali, Juan Miguel García, dijo que esta situación está insostenible. “Han agredido a compañeras, hace poco hubo un señor que sacó un arma traumática e hirió a uno de los agentes. La Policía nos indica que tiene otras situaciones y los cuadrantes a veces no dan a basto y nosotros lo entendemos, ellos nos colaboran en lo que más pueden; sería bueno reforzar la seguridad”, indicó.

Según la Secretaría de Movilidad, este año se han registrado 19 agresiones a agentes de tránsito, incluso, esta semana hubo un nuevo acto de intolerancia en el que se vieron involucrados guardas y conductores, quienes se fueron a los golpes.

El enfrentamiento se registró en la carrera 15 con calle 51, cuando los funcionarios realizaban un operativo para despejar el espacio público.

Edwing Candelo, subsecretario de Movilidad de la capital del Valle del Cauca, aseguró que los ánimos se caldearon cuando unos motociclistas fueron requeridos por los agentes porque tenían estacionados sus vehículos en un andén peatonal.

“Se tornaron agresivos (los motociclistas) y golpearon a uno de nuestros agentes y ahí, al parecer, se inició la gresca. Las motos fueron bajadas de la grúa y no se presentó ningún apoyo por parte de las autoridades (Policía)”, dijo el funcionario.

En un video compartido en redes sociales quedó registrado el momento de la pelea. Las imágenes muestran que las agresiones no vinieron solo de los conductores, sino también de los guardas de tránsito. Es decir, ambas partes se violentaron. Además, también se observa que, contrario a lo que asegura el subsecretario, sí había uniformados de la Policía cerca del lugar donde ocurrió la pelea.

Sin embargo, Candelo rechazó que los conductores se ofuscaran a tal punto de arremeter contra los guardas e instó a los ciudadanos a acatar las decisiones, en este caso, de Movilidad. “Fue una agresión a servidor público y esto tiene múltiples repercusiones, incluso, de tipo penal”, aseveró.

#EnVideo quedó registrado el momento en el que en medio de un operativo de Movilidad, la comunidad se enfrentó a un agente de tránsito. pic.twitter.com/OXYiULMBz2 — RCN Radio Cali (@RCN980cali) August 17, 2022

Uno de los agentes de tránsito involucrados en la pelea con conductores tuvo que ser trasladado a una clínica del sur de la ciudad, donde es atendido. “Estamos esperando el reporte médico respectivo, pero creemos que no tiene ninguna lesión de gravedad. Lo que sabemos es que sufrió una contusión en una de sus manos”, expuso, al tiempo que calificó este hecho como “bochornoso”.

En lo corrido de este año, la secretaría de Movilidad de Cali ha contabilizado 19 agresiones físicas contra agentes de tránsito. A los ataques se suman los improperios verbales de los que son objeto los funcionarios, los cuales no están cuantificados.