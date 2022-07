Vuelve y juega: No paran los ataques a agentes de tránsito en Cali, esto dice el secretario de Movilidad Distrital

En la madrugada de este sábado 23 de julio se presentó un nuevo caso de agresión en contra del cuerpo de Tránsito de la capital del Valle del Cauca, en el que resultaron heridos tres agentes que realizaban labores de control en un puesto ubicado en el sector de Pasoancho con 66.

Los uniformados fueron víctimas de un conductor en estado de embriaguez, quien se rehusó al proceso cuando fue requerido por la autoridad para las respectivas acciones de control. En su intento de huida, terminó arrollando a los agentes y ocasionando daños a las motocicletas. Metros más adelante, el agresor fue detenido y sometido a la prueba de alcoholemia, en la que obtuvo el grado máximo posible (3).

Según se informó, los miembros del cuerpo de Tránsito lesionados están fuera de peligro. Sin embargo, el hecho no deja de encender las alertas debido a que no se trata de una situación aislada y, por el contrario, estas agresiones se han presentado en repetidas ocasiones en Cali. Es más, con el incidente ocurrido en la noche de este sábado se estima que ya son 10 los agentes que han sido víctimas de la intolerancia de los ciudadanos.

Frente a estos hechos, el secretario de Movilidad Distrital de Cali, William Vallejo, hizo un llamado a la tolerancia y el respeto hacia los uniformados, cuya labor es la de garantizar el bienestar de los ciudadanos en las vías.

“Este año ha sido un año de total nivel de intolerancia a los agentes”, expresó. Además, continuó diciendo, “no tiene ninguna justificación el utilizar un vehículo motorizado, que tiene una masa considerable, y embestir a un servidor público con él simplemente por evadir un control y poner en riesgo su integridad física”.

“El llamado es a la tolerancia, primero ante todo a que respetemos las normas básicas y mínimas de convivencia y de circulación segura en la ciudad”, recalcó Vallejo, siendo enfático en que existen opciones para la movilidad de las personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol, como el conductor elegido.

En declaraciones públicas, Andrés Ávila, presidente del sindicato de agentes de tránsito en Cali, también se manifestó con respecto a los hechos.

“La reflexión (...) es la importancia de las funciones que cumplimos los agentes de tránsito, una labor que muy pocas veces es reconocida, donde este cuerpo humano expone día a día sus vidas para salvaguardar la del resto de los actores viales”.

Asimismo, realizó una invitación a los conductores para que sean conscientes y respetuosos de la vida de las personas que transitan por las carreteras de la ciudad.

Las imágenes del momento también quedaron registrados en portales ciudadanos de la llamada Sucursal del Cielo. Luego de que la noticia fuera compartida en redes sociales, los ciudadanos no tardaron en comentar lo sucedido, cuestionando el comportamiento del conductor en cuestión, así como de la autoridad vial.

Hasta que no. Metan presos a los que agreden a funcionarios públicos que hacen su labor, estas conductas delictivas sólo irán en aumento y en falta de respeto a las autoridades. Los derechos existen, pero están precedidos por deberes y uno de ellos es respetar las normas e inst. — Ivan (@Ivan0c4mp0) July 23, 2022

“Eso es intento de homicidio, debe ir a la cárcel. Pero como no hay justicia, no pasa nada, el carro la otra semana lo sacan y al chofer le pasa el guayabo y sigue igual en la calle y los guardas con su enemigo”, trinó uno de los usuarios en respuesta a la publicación de la cuenta de Twitter Entérate Cali.

“Hasta que no metan presos a los que agreden a funcionarios públicos que hacen su labor, estas conductas delictivas solo irán en aumento y en falta de respeto a las autoridades. Los derechos existen, pero están precedidos por deberes y uno de ellos es respetar las normas e instituciones”, añadió otro ciudadano.

Entre otros comentarios, hubo quien recalcó que pese a las críticas y las presuntas irregularidades que se han presentado con la autoridad de Tránsito, ello no justifica el proceder de los agresores.

“Independiente de que los guardas sean esto o aquello, son personas, ¡¿y viene un borracho a llevárselas por delante?! Imaginen que hubiera podido atropellarlos a ustedes o a sus familias, esto no tiene presentación”, señaló una usuaria en la cuenta de Facebook Cali es Cali, una comunidad de caleños.

“Si usted alguna vez se encuentra en una situación en la cual no está cumpliendo las reglas para su vehículo y un agente trata de pedirle soborno, denuncie. Si usted cree que un agente se está sobrepasando en sus labores, denuncie. No son máquinas, son humanos, y al igual que usted pueden ser corruptos, pero no hay ninguna justificación para un intento de asesinato por parte de un conductor en alto estado de embriaguez”, reflexionó otra persona en los comentarios.