Ofrecen $ 5 millones de recompensa por hombre que atropelló a Guarda de Tránsito en Cali

Vuelve y juega. Una nueva agresión a un guarda de tránsito de Cali se registró ayer, miércoles 22 de junio, en horas de la tarde, en la zona norte de la capital del Valle.

Las autoridades informaron que el agente de tránsito le indicó al conductor de un vehículo particular que se detuviera, pues se encontraba en infracción por pico y placa; aunque el sujeto se detuvo por un momento, minutos más tarde procedió a pasarle el carro por encima.

“Ahí es cuando se presenta la fuga de esta persona en su vehículo, agrediendo la integridad del agente de tránsito. Por la placa, se sabe que es un carro de tipo particular. A través de la información que hemos venido recopilando en la investigación, tenemos una muy buena línea hacia donde podemos ubicar a esta persona, esperamos que prontamente se dé su captura y pueda comparecer ante las autoridades competentes”, aseguró el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, dio detalles del caso e informó a la opinión pública que desde esta dependencia ofrecen $ 5 millones de recompensa para dar con el paradero del presunto agresor.

“El día de ayer tuvimos un acto en el norte de la ciudad, donde un ciudadano genera violencia contra un servidor público. Gracias a Dios, el agente está bien, no tiene lesiones graves, pero no podemos permitir ni tolerar estos actos de violencia contra nuestra autoridad; por eso hemos habilitado una recompensa de hasta $ 5 millones por información que nos permita capturar a este tipo, a este ciudadano que no es más que un delincuente. Esto no lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir”, afirmó Dranguet.

El funcionario también dijo que ya tienen información que les va a permitir capturar a esta persona con rapidez, sin embargo, le hizo un llamado a la ciudadanía para agilizar dicho proceso y poner a esta persona a disposición de la justicia.

“Eso es un delito que genera cárcel, pena privativa de la libertad entre cuatro y ocho años, se cataloga como violencia contra servidor público. Hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar la autoridad, a respetar la norma y, hechos tan bochornosos como el que ocurrió ayer en la ciudad de Cali, no se pueden volver a repetir”, manifestó.

En lo corrido de este año, ocho agentes de tránsito han resultado lesionados por distintos tipos de acciones de hecho en su contra, según las autoridades, solamente por estar cumpliendo con su labor de garantizar la movilidad segura de las personas que circulan por el distrito de Cali.

Cabe recordar que a inicios de este mes, en solo dos días, se registraron tres actos de intolerancia en contra de guardas de tránsito. Uno de ellos, a la altura de la carrera 36 con calle 39, en la avenida Simón Bolívar; el segundo hecho en la carrera 15 y el tercero, en la avenida de las Américas.

“Como lo ha expresado el alcalde y lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, hay una afectación de la psiquis ciudadana, pero este tipo de acciones no estamos dispuestos a tolerarlas. Seremos muy enfáticos con la individualización y todos los procedimientos de rigor con las entidades competentes. En este caso tenemos comunicación directa con el agente, afortunadamente no se encuentra lesionado y está con total disposición de presentar la denuncia correspondiente cuando esta persona sea individualizada”, aseguró Vallejo.

Finalmente, el secretario de Movilidad, dijo que se han realizado diferentes estrategias para que este tipo de actos no se repitan.

“Hemos trabajado con nuestros equipos de comunicaciones para enviar un mensaje de respeto hacia la autoridad de tránsito, enfatizar en que son funcionarios públicos que están cumpliendo con una labor muy importante de garantizar la movilidad segura de las personas”, concluyó.