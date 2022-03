Bucaramanga | Conductor que arrolló a agente de tránsito quedó en libertad

Luego de que se conociera el caso del conductor que arrolló y arrastró a un agente de tránsito por varias cuadras en Bucaramanga, Santander, el fin de semana, se informó que este hombre -tras haber sido señalado de tentativa de homicidio y agresión a servidor público- quedó en libertad y solo habría sido imputado por un cargo delictivo.

Este domingo 6 de marzo se informó sobre la historia que causó conmoción en la capital santandereana, luego de que se difundiera un video en el que se muestra cómo el conductor vinculado atropella al uniformado y se lo lleva por delante, además de arrollar a un motociclista a su paso, todo esto con el objetivo de escapar del agente de tránsito.

Ante esto, luego de que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga hubiera señalado que este hombre iba a ser juzgado por tentativa de homicidio y agresión a un servidor público, después de ser capturado y sometido a una audiencia de imputación, al vinculado solamente se le juzgaría por agresión contra el agente de tránsito.

Luego de esta audiencia, el conductor fue dejado en libertad, sin ninguna medida de aseguramiento, aunque continuará vinculado al proceso judicial. Es de resaltar que el agente de tránsito, quien fue identificado como Norberto Vásquez, se hallaba en la calle 33, entre carreras 16 y 17, realizando el croquis de un accidente de tránsito leve que se había presentado en esta zona de la ciudad cuando ocurrieron los hechos.

Cuando se percató del vehículo que intentaba huir del lugar, Vásquez le pidió que se detuviera, pero el conductor hizo caso omiso, según reportó Vanguardia. “Me arrastró hasta la calle 31 con carrera 19, ahí también tumbó a un motociclista. Le tocó parar, porque el semáforo estaba en rojo y había varias motos”, relató el agente al diario de la capital de Santander.

Y en Bucaramanga respetan la autoridad?



Pues… Un conductor arrolló a agente de Tránsito y a un motociclista en Bucaramanga para evitar ser multado pic.twitter.com/QuxPbP4JnN — Juan Jacobo Lozano (@jacobolozano) March 6, 2022

Todo lo sucedido habría quedado registrado en una cámara de video del sector. Luego de que el vehículo finalmente se detuvo, el agente de tránsito pudo constatar que el hombre portaba una licencia de conducción que no era de él, y la revisión técnico-mecánica estaba vencida.

Tras lo sucedido, el carro fue trasladado a los patios y el hombre recibió varios comparendos de tránsito, además de ser capturado y vinculado con el proceso para que respondiera por sus acciones, además de las afectaciones al servidor público.

Por otro lado, en el Tolima se vivió otro accidente de tránsito que dejó a una menor de edad de once años con muerte cerebral, y según los reportes de las autoridades, se trataría de un conductor de motocicleta, aparentemente con exceso de velocidad, el que arrolló a la menor y a su padre.

Los hechos habrían pasado en medio de la vía que conduce de Flandes al municipio de El Espinal, en el departamento mencionado. Familiares de las víctimas manifestaron que el accidente ocurrió hacia las 8:20 p. m., cuando Angie Lorena Gómez, la menor vinculada, iba rumbo a su hogar, a bordo de una bicicleta, junto a su padre.

La tragedia sucedió mientras se desplazaban por la avenida principal de Flandes. A raíz de sus heridas, la menor se encuentra hospitalizada y con pronóstico reservado. Los familiares de la menor pidieron ayuda a la comunidad y a las autoridades para ubicar al presunto responsable del accidente, ya que los gastos médicos de la víctima presentan un alto costo y deben ser cubiertos por el Soat.

“La plata no va a recuperar la salud, pero sí queremos que, por favor, el señor ponga la cara, pida disculpas y colabore con algunos gastos, ya que somos una familia muy humilde y no contamos con muchos recursos”, fueron las palabras de la familia, que espera que este hombre aparezca y responda al menos por los gastos del médico de la menor. Sin embargo, este todavía no ha sido encontrado.