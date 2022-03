VIDEO | Mamá de Lina Tejeiro sufrió accidente de tránsito: “Estoy viva de milagro”

Vibiana Tejeiro, madre de la actriz colombiana Lina Tejeiro, reportó por medio de su perfil oficial de Instagram que en la noche del viernes 4 de marzo había sufrido un accidente de tránsito.

Según las palabras de Tejeiro, el siniestro vial fue demasiado fuerte y al parecer el culpable fue el conductor de otro vehículo que la estrelló.

“Estoy viva de milagro [...] Imprudencias al manejar y no fueron mías; por favor, cuidado al manejar”, se le escucha decir a la madre de Lina, mientras está haciendo todo el papeleo con la Policía de Tránsito.

Por el momento se desconocen detalles de lo ocurrido con la también influenciadora, lo que es claro es que se encuentra fuera de peligro y sin lesiones para lamentar.

Qué me le pasó a Vibiana Tejeiro? La mamá de Lina Tejeiro sufre duro accidente de tránsito y asegura estar viva de milagro… #famosos #accidente #bogota #colombia pic.twitter.com/BVXC4v9itD — YoSoyÓmicron (@leolemoine) March 5, 2022

Llenó de elogios a Epa Colombia

En medio de las muchas publicaciones que hizo en pasados días la influencer Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, con motivo de la celebración de su cumpleaños número 25, cuando se le vio celebrando en una lujosa limusina, la joven aprovechó para agradecerles a quienes se tomaron un espacio del día para felicitarla, mencionando a algunos personajes reconocidos en el mundo de la farándula criolla como es el caso de La Liendra y Yéfferson Cossio.

Sin embargo, causó curiosidad que entre estos agradecimientos, la empresaria también nombró a Vibiana Tejeiro, madre de la actriz colombiana Lina Tejeiro, señalando que siempre ha recibido su apoyo frente al negocio de las queratinas, reiterándole así su respeto y admiración.

“Ustedes no saben cómo yo valoro y respeto a esas personas que me ayudan a crecer, amiga. Pero, ¿saben quién me ha ayudado sin pagarle? La mamá de Lina Tejeiro, la señora Vibiana es un personaje, es una mujer supereducada, siempre recomienda mis queratinas”, comentó Barrera a través de un clip publicado en sus historias de Instagram.

Aunque no se supo cuál fue el mensaje que Vibiana Tejeiro le envió a Epa Colombia, la madre de la actriz sí dio a conocer a sus seguidores cuál es su opinión sobre la empresaria e influencer que despierta amores y odios en el país.

A través de su cuenta de Instagram, donde activó la popular dinámica de preguntas y respuestas, Vibiana Tejeiro aprovechó la pregunta de uno de sus seguidores, quien la indagó sobre su percepción de Barrera, para llenarla de elogios y resaltar su esfuerzo por salir adelante pese a las circunstancias.

“Es una vieja berraca, echada para adelante; es una vieja que no le teme a nada, que los obstáculos los volvió escalones para llegar al lugar en el que está, que supo aprovechar la segunda oportunidad que se le dio y mírenla dónde anda. ¡Toda mi admiración!”, afirmó.

Sus declaraciones sobre la empresaria, difundidas en diferentes cuentas públicas de la misma red social, fueron tomadas positivamente por usuarios de Instagram, quienes también afirman que Epa Colombia es un ejemplo de que con esfuerzo y dedicación se pueden lograr los sueños.

“Muy de acuerdo. Ojalá algunas famosas fueran así... berraquitas solas. Felicitaciones, Epa Colombia”; “Sí, mi señora, es verdad. Esta niña EPA, mis respetos. Bendiciones, mi señora”; “Ha triunfado sin robarle nada a nadie, más bien es una generadora de empleo, Dios la bendiga”, son algunos de los comentarios de los colombianos a las palabras de la mujer.