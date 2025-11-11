Suscribirse

Nación

La advertencia de la Fiscalía con el capturado por el asesinato del estudiante de los Andes: “Puede volver a atacar”

Ricardo González fue imputado por el delito de homicidio agravado y no aceptó cargos.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2025, 10:41 p. m.
Ricardo González se declaró inocente en medio de la audiencia de control de garantías.
Ricardo González se declaró inocente en medio de la audiencia de control de garantías.

En la investigación por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, van dos personas procesadas: Juan Carlos Suárez y Ricardo González, los dos principales implicados en este crimen. Ninguno aceptó cargos.

La Fiscalía reveló el perfil de estos dos jóvenes y uno, Juan Carlos, resultó ser un beneficiario del programa “Ser Pilo Paga”. Mejor Icfes de Bogotá, y el otro, Ricardo, un desempleado con problemas por el consumo de licor. Los dos son, según la Fiscalía, un peligro para la sociedad.

El ente acusador le pidió a un juez enviar a la cárcel a los dos procesados por considerar que todos los fines para la medida de aseguramiento están dados, principalmente el riesgo que representa para la comunidad, para el proceso y las víctimas. De ahí la necesidad de mantenerlo privado de la libertad.

“Solicitar se imponga una medida de aseguramiento en contra del señor Ricardo Rafael González, de 22 años, que se encuentra plenamente identificado, y la medida de aseguramiento que solicita en este caso la Fiscalía es la dispuesta en el código de procedimiento penal, consistente en establecimiento carcelario. La Fiscalía considera que la libertad del imputado constituyó un peligro para la comunidad y un riesgo de no comparecencia de conformidad con lo que se expone”, señaló la Fiscalía.

Ricardo González, de acuerdo con la Fiscalía y con los elementos materiales de prueba, puede incurrir nuevamente en una conducta criminal, de ahí la necesidad de una medida de aseguramiento. La fiscal insistió en que el procesado trató de demostrar, infructuosamente, que tiene arraigo en Cartagena, cuando hay evidencia de que estuvo más de dos años en Bogotá.

Contexto: Jaime Esteban Moreno: Francisco Bernate da detalles de la enigmática mujer del disfraz azul, clave en el crimen del estudiante de Los Andes

“Esa es su actitud frente a la comisión de los delitos y esa actitud de considerar que aquí no pasó nada, que aquí no hubo ninguna consecuencia, hace que este delito pueda repetirse. Su actitud frente a esta situación, la manera en cómo fue desarrollado, a través de los dictámenes de Medicina Legal y de la misma historia clínica, se ha evidenciado que fue golpeado en múltiples ocasiones”, explicó la fiscal del caso.

El joven, que en su hoja de vida se presenta como guarda de seguridad, terminó en la noche de Halloween con Juan Carlos Suárez y luego en los videos de seguridad mientras atacaba a Jaime Esteban Moreno. La noche de rumba se convirtió en tragedia y para él, en una posible condena por homicidio.

“Le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso, y ya en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y el cuerpo mientras la chica del disfraz azul los motiva a seguir golpeando; decía que le pegaran a él; la chica del disfraz negro, solo observaba”, dijo el amigo de Jaime Esteban Moreno a la Fiscalía.

Ricardo González no aceptó responsabilidad en los delitos que fueron imputados por la Fiscalía; se espera que la juez defina si envía a la cárcel a los dos procesados por este homicidio.

Redacción Semana

