El pasado domingo 16 de noviembre se presentó un atroz crimen en Armenia, Quindío. Ese día, una mujer identificada como Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años, y su papá, Julio César Moscoso Echeverry, de 89 años, fueron asesinados al interior de una vivienda ubicada en la calle 32 con carrera 25, en el barrio Porvenir.

El crimen del padre y su hija se presentó minutos después de una disputa que sostuvieron ambos con un hombre que había provocado un accidente. De acuerdo con medios locales, el conductor de un vehículo, en aparente estado de embriaguez, chocó contra la reja de la vivienda de las víctimas.

Aseguran que acto seguido el conductor del carro llegó a un acuerdo con las hoy víctimas mortales, por una suma de dos millones de pesos.

Sin embargo, fue efímero. Aseguran que a la 1:45 p. m. de ese mismo domingo, al lugar arribaron varias personas a la casa de Luz Amparo y Julio César para atacarlos a bala y con armas cortopunzantes hasta matarlos.

Estas fueron las víctimas y el momento en el que la Policía atendió lo ocurrido en Armenia. | Foto: Foto 1: El Quindiano / Foto 2: La Patria

Tras lo anterior, en las últimas horas se llevó a cabo un velatón en Armenia por el asesinato de estas dos personas que eran apreciadas por la comunidad.

Precisamente, quien habló al respecto fue María Antonia Melo, presidenta de la junta de acción comunal del barrio donde se presentó la tragedia. La mujer clamó justicia.

“Pedir por la paz, por sus almas, pedir que el Señor los tenga en su gloria, que pronto se haga [justicia con] tanta intolerancia que hay, que de pronto las personas están muy alejadas de Dios, que necesitamos que la gente busque como acercamiento a la oración y que miremos por la problemática que tenemos, por la intolerancia principalmente, la inseguridad que tenemos y de pronto clamando justicia porque aquí lamentablemente matan y no pasa nada”, dijo Melo en Caracol Radio.

Además, recordó que Luz Amparo y su papá, Julio César, eran muy reconocidos entre la comunidad.