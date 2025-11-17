Suscribirse

Nación

Padre e hija fueron asesinados en su casa: horas antes, al parecer, les estrellaron la vivienda e hicieron acuerdo por esta suma

Las autoridades ya inmovilizaron el vehículo en el que llegaron los atacantes y están haciendo las respectivas investigaciones.

Redacción Nación
17 de noviembre de 2025, 3:57 p. m.
Estas fueron las víctimas y el momento en el que la Policía atendió lo ocurrido.
Estas fueron las víctimas y el momento en el que la Policía atendió lo ocurrido. | Foto: Foto 1: El Quindiano / Foto 2: La Patria

Hay consternación en el barrio El Porvenir, ubicado en Armenia, Quindío, por el asesinato de dos personas de una misma familia. Al parecer, detrás de todo estarían unas sujetos que poco antes habrían estrellado la casa.

Las víctimas fueron identificadas como Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años, y su papá Julio César Moscoso Echeverry, de 89 años. Los hechos ocurrieron específicamente al interior de una casa en la calle 32 con carrera 25 durante este domingo, 16 de noviembre.

El sujeto tuvo que ser llevado a un centro médico por la herida que sufrió, aunque ya se encuentra fuera de peligro.
Al parecer, las víctimas fueron ultimadas a disparos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con las primeras informaciones, hacia el mediodía un vehículo habría impactado la vivienda en la que vivían las dos víctimas. Ante esto, negociaron con el conductor y pactaron, supuestamente, el pago de dos millones de pesos.

Por este motivo, evitaron llamar a las autoridades de tránsito y, en teoría, todo había quedado arreglado, ya que las dos partes aceptaron. Sin embargo, pocas horas después el panorama cambió.

Contexto: Tres hombres fueron asesinados en una masacre en Magdalena: se conoce lo que dice intimidante cartel que dejaron sicarios

Al parecer, las personas del carro llegaron nuevamente hasta el sitio y fue entonces cuando se perpetró el doble homicidio.

“Sobre la 1:45 de la tarde, aproximadamente, llegan en un vehículo y lamentablemente accionan armas de fuego y también le causan heridas con armas blancas a estas personas“, señaló el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío.

Ellos fueron las dos víctimas que dejó este hecho que genera conmoción.
Ellos fueron las dos víctimas que dejó este hecho que genera conmoción. | Foto: El Quindiano

Todo esto ocurrió al interior del inmueble, donde se vivió una escena de terror. Posteriormente, los señalados asesinos emprendieron la huida y escaparon del lugar.

La Policía confirmó que el carro involucrado ya fue inmovilizado y, al parecer, en su interior iban algunas personas, por lo que se trata de establecer si también tuvieron participación en este hecho.

Contexto: Hombre lanzó escalofriante amenaza, en plena audiencia, a familia de su víctima tras ser condenado: “Voy a matar a sus hijos”

“En este momento nos encontramos realizando unas diligencias de verificación, inspección e identificación de personas, para revisar y comprobar si participaron en el hecho”, señaló el oficial.

El coronel advirtió que irán hasta el fondo del asunto para que este doble crimen sea esclarecido en su totalidad y los responsables paguen por lo que hicieron.

No vamos a permitir que este hecho lamentable y repudiable de intolerancia quede en la impunidad. Vamos a dar con los participantes, con los autores, con su ubicación y con su captura”, añadió.

Con lo ocurrido este domingo, ya subió a 89 el número de homicidios que se han registrado en la ciudad en lo corrido del año.

