Tres hombres fueron asesinados en una masacre en Magdalena: se conoce lo que dice intimidante cartel que dejaron sicarios

Conmoción y terror es lo que se vive en el municipio de Ciénega, en el departamento del Magdalena, después de que se registrara una nueva masacre que dejó a tres personas muertas.

Los hechos ocurrieron al interior de un bar durante la noche de este sábado, 15 de noviembre.

De acuerdo con las primeras informaciones, en el establecimiento comercial había varias personas departiendo y todo transcurría con normalidad. Sin embargo, la escena cambió por completo cuando los asesinos llegaron en motocicletas.

Pistola con un disparo. | Foto: Getty Images

De los vehículos bajaron varios hombres armados, ingresaron al bar y, sin mediar palabra alguna, comenzaron a disparar en contra de cinco hombres que se encontraban en una mesa.

En medio de esto, los testigos salieron a correr mientras que los delincuentes descargaban por completo sus armas de fuego contra las víctimas. El saldo fue de tres sujetos muertos y dos más heridos, quienes tuvieron que ser trasladados hasta un centro médico.

“Fue horrible, todos corrían sin saber hacia dónde“, dijo un testigo citado por medios locales.

Una vez se consumó la masacre, los hombres que dispararon se acercaron a los cuerpos y dejaron allí un cartel que va a ser clave en la investigación. En las últimas horas, se conoció lo que escribieron, sería una amenaza directa en contra de alguien.

Este fue el cartel que dejaron los asesinos después del crimen. | Foto: Foto: API

"Acá mandamos nosotros. Cero Golfo. Katerine y Negrito, vamos por ti“, dejaron escrito los delincuentes.

Por el momento, se desconoce por completo quiénes están detrás de esta masacre que genera temor en esta zona del país. Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Este triple homicidio se registra en medio de los conflictos que hay entre varios grupos delincuenciales por el control de la zona, pero especialmente entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Esta parte del país es crucial en las rutas de microtráfico y extorsión hacia la Troncal del Caribe, por lo que se ha desatado una disputa recurrente que ha dejado violencia, muertos y temor.

La plataforma de Defensores de Derechos Humanos de la Sierra Nevada condenaron este nuevo ataque y le hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro para que se refuerce la seguridad y se garantice la vida de las comunidades que habitan allí.