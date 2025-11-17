Suscribirse

Before Club confirma que una tercera mujer estuvo con los asesinos de Jaime Esteban Moreno: Juan Carlos Suárez dejó pista clave

El representante legal del bar habló con las autoridades y reveló un detalle que confirma por completo esta información.

Redacción Nación
17 de noviembre de 2025, 12:46 p. m.
Juan Carlos Suárez, Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra fueron capturados por el asesinato de Jaime Esteban Moreno. Hay una cuarta persona prófuga.
Los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno, las dos mujeres vinculadas al caso e imágenes de Before Club. | Foto: SEMANA

Poco a poco se siguen conociendo más detalles de cómo ocurrió el crimen de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes que murió tras recibir una brutal golpiza durante la madrugada del 31 de octubre.

Juan Carlos Suárez y Ricardo González son hasta el momento los únicos capturados. Los dos hombres son señalados de agredir con patadas y puños a la víctima, le generaron heridas que lo llevaron a la muerte.

Además, hay otras dos mujeres, identificadas como Kleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Yohana Parra Torres, que fueron detenidas el día de la golpiza, pero posteriormente dejadas en libertad. Ambas permanecen vinculadas a la investigación.

Sellan establecimiento en el que el joven pasó la noche de su fallecimiento.
Jaime Esteban y el bar del que salió poco antes de la brutal golpiza. | Foto: Foto 1: A.P.I - Foto 2: Instagram: @before_col

Sin embargo, desde hace varios días se hablaba de una tercera mujer que, al parecer, también estaba con los señalados asesinos, pero no se sabe prácticamente nada de ella.

Esta información fue confirmada por Before Club, la discoteca de la que salieron los jóvenes poco antes de que se presentara la agresión a Jaime Esteban.

Contexto: Habla mamá de mujer que tenía disfraz azul cuando asesinaron a Jaime Esteban Moreno: “Pagaron por matar a las niñas”

El diario El Tiempo reveló lo que dijo Andrés Solano Bautista, el representante legal del bar, a las autoridades, sobre lo que pasó ese día y allí habló de una tercera mujer.

El hombre explicó que en la noche anterior nunca tuvieron reporte de una pelea al interior del bar, sino que en la mañana del 31 de octubre les avisaron lo ocurrido y por ello empezaron a verificar las cámaras de seguridad.

Cámara de seguridad del Before Club la noche del 31 de octubre, donde se ve a Jaime Esteban Moreno caminar entre la multitud.
Cámara de seguridad del Before Club la noche del 31 de octubre, donde se ve a Jaime Esteban Moreno vestido de rojo entre la multitud. | Foto: Noticias RCN

Se observa a las 4:28 la salida de cinco personas, dos hombres, (...) una de las chicas tiene una capa y mascará de Batman, la otra mujer vestía un disfraz azul con una banda en la cabeza y la otra mujer de disfraz corto con un accesorio grande en el cuello“, relató.

Aquí, ya comenzó a hablar de una tercera persona de sexo femenino, quien hasta el momento no ha sido identificada.

Contexto: Se conoce cómo reaccionó Ricardo González al enterarse de la muerte de Jaime Esteban Moreno: jefe contó todo

Posteriormente, otra cámara captó cuando Jaime Esteban se recostó sobre una pared, sacó su celular y envió algunos mensajes por WhatsApp, algo que duró algunos segundos.

El representante legal reveló otro dato que es de suma importancia: Juan Carlos Suárez, uno de los capturados, compró cinco boletas para asistir al evento. "Esta información la tiene All Tickets“, dijo Solano Bautista.

De esta forma, se volvería a confirmar que sí hubo alguien más con los señalados asesinos y las dos mujeres que están vinculadas a la investigación.

Por el momento, las investigaciones avanzan y las autoridades intentan establecer la identidad de esta tercera mujer que podría entregar detalles clave de lo que pasó al interior de la discoteca.

