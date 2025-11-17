Las autoridades continúan investigando lo que pasó antes y después del asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes que falleció tras recibir una brutal golpiza.

En las últimas horas, se conoció un dato que dejaría en evidencia que a la víctima no le tuvieron que haber permitido el ingreso a Before Club, la discoteca en la que se encontraba y de la que salió poco antes de la paliza.

Los señalados asesinos de Jaime Esteban Moreno e imágenes de la discoteca Before Club. | Foto: SEMANA

El diario El Tiempo reveló el testimonio que María Alejandra Palma, gerente del bar, le entregó a la Fiscalía. La mujer explicó que ella llegó al sitio el 30 de octubre para organizar todo lo relacionado con la fiesta Relaja La Pelvis, que era organizada por el colectivo de eventos RLP.

Palma indicó que dos meses antes habían firmado un contrato para alquilar el espacio y que allí se llevara a cabo el evento.

“Como operadores logísticos del personal para el evento nos correspondía el Before Club, con excepción de la taquilla que era responsabilidad de All Tickets“, comentó.

La gerente precisó que todas las boletas se vendieron en preventa, por lo que si las personas llegaban a la puerta para intentar conseguir alguna otra, ya no lo iban a lograr y, por ende, no podían acceder al sitio.

Una persona que pasaba por el lugar logró registrar la fuerte golpiza que recibió Jaime Esteban Moreno. | Foto: No

Asimismo, señaló que todo transcurrió con total normalidad al interior del sitio y que contaron con el apoyo de 67 personas. “Estaban distribuidas en diferentes espacios del establecimiento, no tenían un punto fijo, con excepción del personal que estaba en la puerta de ingreso“, expresó.

Es aquí donde menciona algo que llama mucho la atención y que tuvo que ser un motivo para que a Jaime Esteban Moreno no se le permitiera el ingreso a Before Club.

“Únicamente podían ingresar personas mayores de 21 años de edad. El personal de filtro de la entrada se encargaba de verificar la edad de la persona a través de la cédula de ciudadana que tenían que presentar en la entrada“, manifestó.

Jaime Esteban tenía 20 años de edad y, teniendo en cuenta lo revelado por Palma, no se le tuvo que haber dejado ingresar al evento. Allí, según los testimonios de los señalados asesinos, la víctima habría intentado abusar de una mujer, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Lo cierto es que Moreno salió de la discoteca y, pocos minutos después, recibió la brutal golpiza que lo llevó a la muerte.