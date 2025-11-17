Suscribirse

Nación

A Jaime Esteban Moreno se le tuvo que prohibir la entrada al bar del que salió antes de que lo mataran: aparece revelador detalle

La gerente de la discoteca reveló una información que hasta el momento no se había conocido a lo largo del proceso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
17 de noviembre de 2025, 1:53 p. m.
Jaime Esteban Moreno y uno de los videos de la fiesta en la que estuvo antes de que lo asesinaran.
Jaime Esteban Moreno y uno de los videos de la fiesta en la que estuvo antes de que lo asesinaran. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: Before Club

Las autoridades continúan investigando lo que pasó antes y después del asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes que falleció tras recibir una brutal golpiza.

En las últimas horas, se conoció un dato que dejaría en evidencia que a la víctima no le tuvieron que haber permitido el ingreso a Before Club, la discoteca en la que se encontraba y de la que salió poco antes de la paliza.

Juan Carlos Suárez, Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra fueron capturados por el asesinato de Jaime Esteban Moreno. Hay una cuarta persona prófuga.
Los señalados asesinos de Jaime Esteban Moreno e imágenes de la discoteca Before Club. | Foto: SEMANA

El diario El Tiempo reveló el testimonio que María Alejandra Palma, gerente del bar, le entregó a la Fiscalía. La mujer explicó que ella llegó al sitio el 30 de octubre para organizar todo lo relacionado con la fiesta Relaja La Pelvis, que era organizada por el colectivo de eventos RLP.

Palma indicó que dos meses antes habían firmado un contrato para alquilar el espacio y que allí se llevara a cabo el evento.

Contexto: Habla mamá de mujer que tenía disfraz azul cuando asesinaron a Jaime Esteban Moreno: “Pagaron por matar a las niñas”

“Como operadores logísticos del personal para el evento nos correspondía el Before Club, con excepción de la taquilla que era responsabilidad de All Tickets“, comentó.

La gerente precisó que todas las boletas se vendieron en preventa, por lo que si las personas llegaban a la puerta para intentar conseguir alguna otra, ya no lo iban a lograr y, por ende, no podían acceder al sitio.

No
Una persona que pasaba por el lugar logró registrar la fuerte golpiza que recibió Jaime Esteban Moreno. | Foto: No

Asimismo, señaló que todo transcurrió con total normalidad al interior del sitio y que contaron con el apoyo de 67 personas. “Estaban distribuidas en diferentes espacios del establecimiento, no tenían un punto fijo, con excepción del personal que estaba en la puerta de ingreso“, expresó.

Es aquí donde menciona algo que llama mucho la atención y que tuvo que ser un motivo para que a Jaime Esteban Moreno no se le permitiera el ingreso a Before Club.

Contexto: Se conoce cómo reaccionó Ricardo González al enterarse de la muerte de Jaime Esteban Moreno: jefe contó todo

Únicamente podían ingresar personas mayores de 21 años de edad. El personal de filtro de la entrada se encargaba de verificar la edad de la persona a través de la cédula de ciudadana que tenían que presentar en la entrada“, manifestó.

Jaime Esteban tenía 20 años de edad y, teniendo en cuenta lo revelado por Palma, no se le tuvo que haber dejado ingresar al evento. Allí, según los testimonios de los señalados asesinos, la víctima habría intentado abusar de una mujer, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Lo cierto es que Moreno salió de la discoteca y, pocos minutos después, recibió la brutal golpiza que lo llevó a la muerte.

Las autoridades se encuentran investigando cómo fueron los protocolos que se tenían en el sitio y si este, además, tiene alguna responsabilidad en lo que pasó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Policía frustra robo de camión en Bogotá: el vehículo estaba cargado con 1.200 pacas de cerveza avaluadas en $110 millones

2. “Me estaba tocando el cu...”: Haaland confiesa tormento en el Italia vs. Noruega que retumba Europa

3. A Jaime Esteban Moreno se le tuvo que prohibir la entrada al bar del que salió antes de que lo mataran: aparece revelador detalle

4. Ella es Stephany Abasali, representante de Venezuela en Miss Universo 2025; es una de las favoritas para llevarse la corona

5. Avisan cambio en la próxima actualización del ranking Fifa: panorama de la Selección Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jaime Esteban MorenoBefore Club

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.