Advierten posible afectación de movilidad en Bogotá del 19 al 23 de noviembre, por marchas

Durante la semana del 19 al 23 de noviembre de 2025 se tienen programadas varias marchas y manifestaciones en Bogotá, lo que podría generar congestión vehicular a diferentes horas del día.

Las autoridades de tránsito advierten que debido a estas movilizaciones se pueden presentar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones en la ciudad.

Agenda de movilizaciones en Bogotá

Miércoles 19 de noviembre 2025

6:00 a. m. – Plantón: Vendedores informales Suba Autopista Norte con Calle 191. Convoca: Sector comerciantes informales

8:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Jornada artística en rechazo a la candidatura de José Lizcano y Pablo Garzón para la rectoría. Universidad Distrital - Sede ASAB. Convoca: Sector estudiantil

11:30 a. m. - Marcha: Movilización Asamblea Permanente Universidad Distrital. Universidad Distrital - Sede Macarena. Convoca: Sector estudiantil

Marchas en el centro de Bogotá. | Foto: Bogotá Tránsito

Jueves 20 de noviembre 2025

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Plantón de juguetes contra la violencia infantil Plaza de Bolívar. Convoca: Aldeas Infantiles SOS.

Viernes 21 de noviembre 2025

9:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: 21N Universidad Pedagógica Nacional. Universidad Pedagógica Nacional. Convoca: Sector Estudiantil

12:00 m. - Marcha: Movilización 21N Universidad Nacional de Colombia (entrada Calle 26).

Domingo 23 de noviembre 2025