Suscribirse

Vehículos

Movilidad en Bogotá este martes 18 de noviembre: consulte el estado de las vías en la ciudad

Se recomienda a los conductores revisar cómo están las vías para evitar quedar atrapados en trancones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Vehículos
18 de noviembre de 2025, 3:20 p. m.
Calle 132 con Av. Cali
El trancón que se formó en la calle 132 con Av. Cali tras el choque entre un bus y un taxi. | Foto: Cuenta en X: @BogotaTransito

Esta mañana de martes, 18 de noviembre, el tráfico en Bogotá amaneció bastante congestionado debido a algunos accidentes de tránsito en varios puntos de la capital del país.

A continuación, en SEMANA le contamos cómo avanza la movilidad en la ciudad.

11:31 a.m.: Se habilita la movilidad en Suba

El bus zonal y el taxi que se chocaron en la calle 132 con Av. Cali, sentido oriente - occidente, fueron retirados de la vía y mejoran las condiciones de movilidad en ese punto de la capital.

11:12 a.m. Accidente en Suba

Siendo las 11:03 a.m., desde Movilidad registraron un accidente entre bus zonal y un taxi en la localidad de Suba, más exactamente en calle 132 con Av. Cali, sentido oriente - occidente.

Lo anterior puede generar afectaciones viales en esa zona de la ciudad.

10:38 a.m.: Restablecimiento de semáforos

Se restableció el funcionamiento de los semáforos en la intersección de la Av. Agoberto Mejía con calle 38C Sur, informaron desde Movilidad.

9:55 a.m.: Tránsito lento en Suba

Se registra novedad vial por tractocamión varado en la localidad de Suba, Autonorte con calle 137, sentido norte-sur.

9:10 a.m.: Realizan acciones para mejorar la movilidad la av. El Dorado (calle 26) con carrera 75

Desde Movilidad informaron que adelantan acciones para la gestión del tránsito en la av. El Dorado (calle 26) con carrera 75.

Por lo tanto, trabajan en la gestión del tránsito en los siguientes puntos:

  • Reyes Católicos
  • Plataforma 2 del Aeropuerto El Dorado
  • Se hacen recorridos de verificación de incidentes en el corredor de la av. El Dorado (calle 26) en ambos sentidos.

8:44 a.m.: Alto flujo vehicular en el corredor de la calle 80

En el corredor de la calle 80 se presentó un siniestro vial, más exactamente en la salida de la ciudad por la autopista Medellín con km 2, sentido oriente-occidente.

Lo anterior generó alto flujo vehicular en el corredor de la calle 80, obligando al Grupo Guía a trabajar en la gestión del tránsito en las siguientes intersecciones:

  • Calle 80 con 120
  • Calle 80 con 119
  • Calle 80 con 115
  • Calle 80 con 114
  • Calle 80 con 107
  • Calle 80 con 104
  • Calle 80 con 102
  • Portal 80.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncian tráfico de influencias en la SAE de abogado cercano al petrismo; involucra al vicecontralor y a amigo de Nicolás Petro

2. Constituyente en Colombia, más riesgos que soluciones. Exmagistrados y expertos opinan

3. La defensa de Nicolás Petro busca tumbar el principio de oportunidad de Day Vásquez

4. La nueva ciudad objetivo de Trump: hubo 130 arrestos en 48 horas y crece el temor por las deportaciones masivas

5. ¿La excandidata presidencial Ingrid Betancourt volverá al Senado? Este martes se definirá si encabezará la lista por su partido

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MovilidadMovilidad en Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.