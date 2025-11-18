Movilidad en Bogotá este martes 18 de noviembre: consulte el estado de las vías en la ciudad

Esta mañana de martes, 18 de noviembre, el tráfico en Bogotá amaneció bastante congestionado debido a algunos accidentes de tránsito en varios puntos de la capital del país.

A continuación, en SEMANA le contamos cómo avanza la movilidad en la ciudad.

11:31 a.m.: Se habilita la movilidad en Suba

El bus zonal y el taxi que se chocaron en la calle 132 con Av. Cali, sentido oriente - occidente, fueron retirados de la vía y mejoran las condiciones de movilidad en ese punto de la capital.

11:12 a.m. Accidente en Suba

Siendo las 11:03 a.m., desde Movilidad registraron un accidente entre bus zonal y un taxi en la localidad de Suba, más exactamente en calle 132 con Av. Cali, sentido oriente - occidente.

Lo anterior puede generar afectaciones viales en esa zona de la ciudad.

10:38 a.m.: Restablecimiento de semáforos

Se restableció el funcionamiento de los semáforos en la intersección de la Av. Agoberto Mejía con calle 38C Sur, informaron desde Movilidad.

9:55 a.m.: Tránsito lento en Suba

Se registra novedad vial por tractocamión varado en la localidad de Suba, Autonorte con calle 137, sentido norte-sur.

[07:44 a.m.] Se presenta novedad vial por Tractocamión varado en la localidad de Suba Autonorte con calle 137, sentido Norte - Sur.



👮‍♂️Se gestiona unidad de @TransitoBta y grúa. pic.twitter.com/7uWT82VnB5 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 18, 2025

9:10 a.m.: Realizan acciones para mejorar la movilidad la av. El Dorado (calle 26) con carrera 75

Desde Movilidad informaron que adelantan acciones para la gestión del tránsito en la av. El Dorado (calle 26) con carrera 75.

Por lo tanto, trabajan en la gestión del tránsito en los siguientes puntos:

Reyes Católicos

Plataforma 2 del Aeropuerto El Dorado

Se hacen recorridos de verificación de incidentes en el corredor de la av. El Dorado (calle 26) en ambos sentidos.

8:44 a.m.: Alto flujo vehicular en el corredor de la calle 80

En el corredor de la calle 80 se presentó un siniestro vial, más exactamente en la salida de la ciudad por la autopista Medellín con km 2, sentido oriente-occidente.

Lo anterior generó alto flujo vehicular en el corredor de la calle 80, obligando al Grupo Guía a trabajar en la gestión del tránsito en las siguientes intersecciones: