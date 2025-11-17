Policía frustra robo de camión en Bogotá: el vehículo estaba cargado con 1.200 pacas de cerveza avaluadas en $110 millones

En una acción adelantada por uniformados de la estación de Policía de la localidad de Barrios Unidos, se logró frustrar en las últimas horas el robo de un camión cargado con más de 28.000 unidades de cerveza en Bogotá.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la central de radio alertó sobre la presencia de un camión en posible estado de abandono, lo que originó el desplazamiento de los uniformados.

Al llegar al lugar, los miembros de la Policía se percataron que dos personas, de manera sospechosa, se encontraban pasando varias pacas de cerveza hacia otro vehículo que se encontraba en el sitio de los hechos.

Los policías solicitaron a estas personas los papeles que demostraran la procedencia de la mercancía, pero al no tener los soportes correspondientes de compra o facturas, procedieron a realizar las respectivas capturas.

Además, una persona que llegó al lugar, que se identificó como el propietario del vehículo, señaló que el tractocamión había desaparecido desde hacía varias horas y que logró su ubicación a través del sistema de GPS.

Los dos hombres, de 20 y 29 años, que se encontraban descargando el camión, fueron capturados por las autoridades, por los delitos de hurto, receptación y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

En medio del procedimiento policial se les encontró un maletín con cerca de 87 millones de pesos en efectivo y un arma de fuego tipo traumática, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades respectivas.

Se pudo establecer que el camión hurtado en un primer momento estaba cargado con un total de 1.200 pacas de cerveza, que representan aproximadamente 28.000 unidades, avaluadas en 110 millones de pesos.

El teniente coronel Jorge Arizal, comandante de la estación de Barrios Unidos, invitó a la comunidad a seguir denunciando este tipo de hechos sospechosos, para lograr contener estos delitos que afectan a la ciudad.