Envían a la cárcel al policía señalado de participar en robo a joyería de Bucaramanga: este era su papel clave

Como Richard José Sierra Bravo fue identificado el subintendente de la Policía que estaría vinculado al robo de una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga.

Un juez del Juzgado 11 Penal de la capital de Santander lo envió a prisión por la supuesta relación que tiene con los miembros de la banda Los Costeños, señalada de cometer el crimen.

El asalto se registró el pasado 26 de noviembre, cuando hombres armados ingresaron al sitio, atemorizaron a los empleados y guardaron las joyas en unas bolsas.

En medio de esta situación, se registró un cruce de disparos que dejó a dos personas muertas: un policía y uno de los delincuentes.

El subintendente Richard José Sierra fue capturado cuando entregaba turno en el fuerte sur de la Policía en Floridablanca, Santander. | Foto: No

De acuerdo con las investigaciones, Sierra Bravo tuvo un papel fundamental para que se llevara a cabo el robo. Al parecer, el uniformado habría filtrado información en tiempo real de lo que iba a suceder en la joyería, facilitando de esta manera la tarea de quienes serían sus cómplices.

Además, el subintendente supuestamente también se encargó de coordinar las rutas de escape y, sumado a esto, antes del asalto habría realizado patrullajes en la zona.

“Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía evidenciaron que Sierra Bravo, desde octubre del año en curso, habría realizado labores de vigilancia para escoger la joyería a hurtar y recibido un celular de parte de los delincuentes, que fue utilizado para realizar una llamada grupal y así coordinar el ingreso al local para perpetrar el atraco”, dijo la Fiscalía.

Por ello, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Santander le imputó al hoy procesado los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado; asimismo, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El atraco dejó dos personas muertas: un ladrón y un policía. | Foto: Redes sociales

Pese al material probatorio con el que cuentan las autoridades, Sierra Bravo no aceptó los cargos, pero el juez lo envió a la cárcel mientras avanza el caso en su contra.

Poco después de la captura del agente, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, William Quintero, aseguró que está comprometido con la política integral de transparencia policial y cero tolerancia a la comisión de algún delito.

“Y podemos mandar un mensaje el día de hoy: que la Policía es implacable con esos sujetos que se salen de los lineamientos de transparencia, de integridad y de honor policial. Estamos colocando a disposición de las autoridades judiciales a esta persona para que responda penalmente por los hechos cometidos y por toda la articulación en este lamentable caso”, señaló.

El oficial indicó que el hoy procesado hace cerca de tres meses había sido trasladado de otra unidad a la capital de Santander.

Además, remarcó que avanzan las investigaciones para dar con la captura de las otras personas que participaron en este robo a la joyería.