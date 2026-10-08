Robaron 204 joyas en Envigado, huyeron y las cámaras de la Policía los siguieron hasta Medellín

Los tres hombres implicados en el hecho habrían aprovechado que los residentes no estaban en casa para ingresar por el techo mediante la modalidad de ‘ventosa’.

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Un robo de más de $11 millones en joyas terminó con tres hombres capturados en Medellín luego de que las cámaras de seguridad permitieran seguir el vehículo en el que, presuntamente, escapaban desde Envigado.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los tres sujetos, de 23, 32 y 35 años, habrían ingresado a un apartamento en Envigado mediante la modalidad conocida como ‘ventosa’, que consiste en entrar a un inmueble a través de las paredes o el techo.

Los presuntos responsables habrían aprovechado que los residentes no se encontraban en el lugar para ingresar y apoderarse de diferentes objetos de valor. Entre lo hurtado había 204 elementos de joyería, avaluados en más de $11 millones.

Captura de tres hombres señalados de robar 2024 joyas avaluadas en $11 millones de pesos en Medellín. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Gabriel Villa Pérez / Montaje SEMANA

Captura de tres hombres señalados de robar 2024 joyas avaluadas en $11 millones de pesos en Medellín. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Gabriel Villa Pérez / Montaje SEMANA

Después de salir del inmueble, los hombres emprendieron la huida en un vehículo particular. Sin embargo, el recorrido del automóvil quedó registrado por los circuitos cerrados de televisión.

Según explicó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Richard Raúl Fajardo, el seguimiento permitió establecer las características del vehículo y orientar a las patrullas que se encontraban en territorio.

Las cámaras permitieron anticipar el desplazamiento del automóvil hacia Medellín y coordinar la reacción policial. Finalmente, los uniformados interceptaron el vehículo en el barrio Belén, San Bernardo, en el occidente de la ciudad.

Captura de 3 hombres señalados de robar 2024 joyas avaluadas en $11 millones de pesos en Medellín Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Gabriel Villa Pérez / Montaje SEMANA

“Fue así como en el barrio Belén, San Bernardo, interceptamos el vehículo y capturamos a los tres ocupantes”, explicó el comandante.

Durante la inspección del automotor, los policías encontraron las 204 piezas de joyería que, según la información entregada por las autoridades, corresponderían a los elementos hurtados momentos antes en el apartamento de Envigado.

Además de recuperar los objetos, la Policía inmovilizó el vehículo en el que se movilizaban los tres hombres.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto calificado y agravado.

Las autoridades destacaron el papel de las cámaras de seguridad en el procedimiento, pues el seguimiento permitió identificar el automóvil, establecer su ruta desde Envigado y orientar a los uniformados hasta lograr la interceptación en Medellín.

Así, lo que habría comenzado como un robo aprovechando la ausencia de los residentes terminó con tres capturas y la recuperación de las joyas que acababan de ser sustraídas.