Lo que comenzó como una alerta de los vecinos por un fuerte olor terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano estadounidense de 78 años en un apartamento del barrio La Magnolia, en Envigado.

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El olor llevó a los vecinos a llamar a las autoridades

El hallazgo ocurrió en la noche del martes, 6 de octubre, en un apartamento del segundo piso de un edificio del barrio La Magnolia.

De acuerdo con los reportes conocidos, el fin de semana los residentes comenzaron a percibir un fuerte olor que provenía del inmueble.

El administrador y el propietario intentaron comunicarse con el hombre, pero no obtuvieron respuesta al tocar la puerta. También trataron de contactarlo por teléfono y, posteriormente, recibieron respuestas por WhatsApp que fueron consideradas extrañas.

Ante la situación, avisaron a la línea de emergencias 123.

Cuando los uniformados ingresaron al apartamento, encontraron el cuerpo de Jarals Marvin Soucy, un ciudadano estadounidense de 78 años, debajo de una cama.

Según los reportes de las autoridades, tenía una bolsa plástica alrededor de la cabeza y un trapo a modo de mordaza. También se encontró sangre en el lugar.

El avanzado estado de descomposición permitió estimar que el hombre llevaba entre tres y cinco días muerto al momento del hallazgo.

La Sijín realizó la inspección técnica del cadáver y del apartamento para establecer qué ocurrió.

Investigador de Medicina Legal. Foto: Getty Images

¿Quién era el extranjero encontrado muerto?

Soucy era oriundo de Connecticut, Estados Unidos, y llevaba aproximadamente 10 años viviendo en Colombia.

De acuerdo con la información conocida, tenía tres años residiendo en el apartamento de Envigado, donde vivía solo con su perro.

Era pensionado y se había desempeñado como corredor de bienes raíces.

Uno de los datos que hace parte de la investigación es que el hombre habría sido visto con vida por última vez el jueves, 1.° de octubre.

Ese día ingresó al apartamento acompañado por un hombre joven que, según los testimonios recopilados, habría llegado para realizar labores de aseo.

Las autoridades adelantan labores de vecindario y revisión de cámaras de seguridad para establecer quiénes ingresaron al inmueble y qué ocurrió antes de la muerte del estadounidense.

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Por ahora, no se han reportado capturas. La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que revisan elementos que permitan reconstruir las últimas horas de vida de Soucy.

La causa exacta de la muerte deberá ser determinada por Medicina Legal, por lo que todavía no se puede afirmar oficialmente que se trate de un homicidio.