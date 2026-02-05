Gente

Johanna Fadul tomó radical decisión tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos 3′ por comentario racista

La actriz ha sido reprochada y señalada por el comportamiento que tuvo en la competencia, refiriéndose de forma despectiva hacia un compañero.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de febrero de 2026, 2:03 p. m.
Johanna Fadul fue expulsada del reality.
Johanna Fadul fue expulsada del reality. Foto: Instagram @johannafadul

La producción de La casa de los famosos Colombia adoptó una medida inédita tras evaluar un hecho que desató una fuerte ola de críticas en redes sociales y distintos medios de comunicación.

Luego de un análisis exhaustivo, la organización del reality determinó que Johanna Fadul debía abandonar la competencia, al considerar que sus palabras violaron las normas internas del programa por constituir una falta grave de respeto hacia uno de sus compañeros. La actriz, conocida por sus roles en Sin senos sí hay paraíso, Operación Pacífico y Reina de corazones, fue señalada por emitir un comentario de carácter racista dirigido a Campanita.

La decisión generó un impacto inmediato tanto dentro de la casa como entre los demás concursantes, quienes no esperaban una sanción de tal magnitud. La sorpresa se apoderó del ambiente, ya que se trató del castigo más severo aplicado hasta ahora en esta edición del reality.

Esposo de Johanna Fadul reaccionó a su expulsión de ‘La casa de los famosos’; fue contundente

Tras lo ocurrido, Johanna Fadul reapareció en redes sociales a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen compartió únicamente un emoji de corazón roto, gesto que fue interpretado como una señal del difícil momento emocional que atraviesa.

Aunque la actriz no ha entregado declaraciones formales sobre el tema, sus seguidores asumieron esta publicación como una forma silenciosa de expresar su estado anímico frente a la situación vivida.

Sin embargo, hubo otro detalle que llamó la atención de los curiosos, y que estaría ligado a una decisión que tomó la famosa una vez regresó al mundo real.

Johanna Fadul tomó radical decisión tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos 3′

De acuerdo con lo que quedó registrado en las plataformas digitales, Johanna Fadul siguió conservando el silencio por lo ocurrido, pero optó por realizar un inesperado movimiento frente a las críticas.

La celebridad aprovechó las configuraciones de su cuenta oficial de Instagram y limitó los comentarios en varias de sus publicaciones visibles. La actriz evitó recibir comentarios ofensivos y ataques, por lo que ya ninguna persona puede escribirle este tipo de mensajes.

La exparticipante no concedió entrevistas ni hizo parte de la gira por medios de comunicación, reflejando que no contó con las oportunidades que tienen sus compañeros del formato, eliminados por votaciones.

