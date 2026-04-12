“No voy más”: Juanda Caribe pidió que lo saquen de ‘La casa de los famosos’ a pocas horas de conocer su destino en el ‘reality’

Los habitantes en La casa de los famosos continúan en competencia, y esta temporada se ha caracterizado por ser la que más peleas ha tenido entre sus participantes.

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Han sido varios los concursantes que han sido protagonistas de pleitos, pero uno de los que ha dado de qué hablar desde que empezó con las diferencias en la casa ha sido Juanda Caribe.

El famoso creador de contenido, comediante, presentador y cantante ha tenido discusiones dentro de la casa con varias personas, pero en especial con tres: Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

Con el actor se le ha visto discutir, sobre todo por la última pelea que Alejandro tuvo con Eidevin López, quien a raíz de esto fue expulsado de la competencia.

Juanda Caribe siempre dejó clara la cercanía que tenía con Eidevin, el cual lo llamaba “padrino”.

El hecho de que, por votación del público, Eidevin fuera expulsado del reality hizo que la furia de Juanda Caribe explotara en contra de Estrada, incluso evadiendo los regaños del Jefe y diciendo que no le importa nada.

Juanda Caribe afirmó que quiere ser el eliminado de ‘La casa de los famosos’

Debido a la furia y a las provocaciones entre los participantes por la expulsión de Eidevin y el hecho de que Alejandro Estrada siguiera en competencia, el Jefe se pronunció nuevamente.

El mandatario de la casa habló durante una de las galas y les afirmó a todos los participantes que las faltas de respeto ya han sobrepasado los límites y que, por esto, no había beneficios para nadie, solamente un castigo histórico.

Además, mencionó que justo en esta semana aplica la votación en negativo, lo cual quiere decir que la persona más votada no es la que se salva, sino la que queda eliminada de la competencia.

Juanda Caribe destapó la inesperada suma de dinero que recibe por sus canciones. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3'.

De esta forma, el Jefe dijo que los 11 participantes iban a la placa de nominación y directo a la sala de eliminación.

Como es costumbre, los domingos previo a la gala se da el momento del brunch, en el que los participantes que están en placa responden unas preguntas acerca de quién debería abandonar la competencia.

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En este momento fue el mismo Juanda Caribe el que habló y les pidió a los televidentes y seguidores del programa que voten por él, que lo saquen, ya que él no quiere estar más ahí.

“Le pido a la gente que vote por mí, me quiero ir, punto. No quiero soportar más incoherencias, más vaina, más locura aquí y pasar sobre todo por ganar 400 millones de barras. No voy más”, dijo.

¿Qué otras discusiones ha tenido Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’?

Con Alexa Torrex se dieron enfrentamientos intensos, incluyendo acusaciones personales serias, y esto llevó a que el Jefe interviniera en más de una ocasión.

Por el lado de Tebi Bernal, la historia llegó a un fuerte cruce de palabras que por poco termina en golpes, y todo por desacuerdos en cumplimiento de tareas.