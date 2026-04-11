En video: Alejandro Estrada se besa con dos hombres en La Casa de los Famosos y las redes estallan

Este sábado y, como es habitual, los concursantes de La Casa de los Famosos tuvieron que realizar una actividad diferente para cambiar el dinamismo de la competencia.

En esta ocasión, Juancho Arango fue el encargado de dirigirla y los famosos tuvieron que hacer varias escenas icónicas que se han presentado a lo largo de esta temporada.

Sin embargo, los internautas y los mismos integrantes quedaron impactados por dos escenas que no se esperaban y donde Alejandro Estrada fue protagonista.

El actor se besó con ‘Campanita’ y Valentino Lazaro, en dos escenas donde en una tenía que personificar a Karol Andrea Alcendra, más conocida como ‘Karola’,

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Las redes estallaron de comentarios sobre lo sucedido; es importante resaltar que no sería la primera vez en esta temporada que el actor se besa con un hombre.

A inicios de la competencia y cuando su romance con la ex concursante Juli Ruiz, después de una cena en la que se les permitió tomar vino, se besó con Nicolás Arrieta.

Este domingo saldrá un nuevo concursante por la dinámica de voto en negativo

Esta semana se presentó una nueva expulsión en La Casa, después de un tenso episodio físico entre Eidevin López y el reconocido actor Alejandro Estrada.

Después de invadir el espacio personal el uno del otro y de que el actor empujara al influencer, el canal puso en las manos de Colombia el destino de ambos.

Como resultado, el país tomó la decisión de expulsar a López con un porcentaje del 74% en votaciones a nivel nacional.

Lo anterior desató la furia dentro de la convivencia de otras figuras públicas como Karol Andrea Alcendra, más conocida como ‘Karola’, el influencer Juanda Caribe y la también exparticipante del Desafío Beba de la Cruz.

Durante la jornada del día de ayer se generaron varios enfrentamientos entre los dos grupos bastante marcados, que lideran Alejandro, Alexandra Torres, Tebi Bernal y el resto de la casa, quienes rechazaron rotundamente la decisión tomada por los colombianos.

Lo anterior desató la furia de quien manda en la casa, ‘El Jefe’, quien en medio de la transmisión en vivo en la noche de este viernes, mandó a todos los concursantes a ‘placa’, para que todos quedaran nominados.

Sin embargo, la dinámica esta vez es para que los colombianos voten en negativo y saquen a alguno de la competencia.