Presentador de famoso programa de RCN sufrió dolorosa pérdida: “Tu amor incondicional unió mis partes rotas”

Perder un ser querido es un momento de la vida para el que nadie está preparado, y en esta oportunidad, un reconocido periodista y presentador del Canal RCN se encuentra atravesando por este doloroso momento.

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Se trata de Santiago Vargas, presentador del magazine de la mañana, Mañana Express. Según dio a conocer en sus historias, perdió a su abuela, uno de los pilares más importantes de su vida.

Santiago siempre ha utilizado sus redes sociales para mostrar su progreso en la televisión nacional, su amor por el crossfit, pero también para mostrar el gran amor que le tenía a su abuela y los cuidados que siempre le daba.

Presentador de 'Mañana Express' sufrió dolorosa pérdida. Foto: Instagram: @ssantivargas

En varias oportunidades, Santiago mostró que viajó a la ciudad en la que vivía su familiar para estar con ella tanto en momentos buenos como en los regulares.

Hace unos días, el periodista, a través de las historias de su cuenta de Instagram, publicó una foto en la que dejaba ver que estaba con su abuela y con un mensaje en el que informaba que estaba haciendo el viaje que jamás hubiera querido hacer, el de despedida.

Cuando su abuela falleció, Santiago publicó algunas historias, y en este espacio aprovechó para despedirse de ella y reafirmar el gran amor que le guarda, aunque ya no esté.

“Hasta siempre, abue. Me quedo con esto. Te voy a amar siempre abue, me hiciste mejor ser humano. Tu amor incondicional unió mis partes rotas”, escribió en una de ellas.

Santiago Vargas, periodista de RCN, de luto por la pérdida de su abuela. Foto: Instagram: @ssantivargas

En otra de estas, Vargas publicó un video junto a su abuela Sara y mostró que hasta el último momento sostuvo conversaciones con ella.

“Hablamos de todo hasta el último momento, mi amor eterno”, se ve, y en otra añade: “Nos hicimos felices abue”.

El periodista también recopiló en un video varios de los momentos más especiales que vivió junto a ella, y escribió: “Mi amor eterno, vuela al encuentro con Dios”.

El reconocido presentador con su trabajo ha logrado volverse muy cercano a algunas figuras públicas del entretenimiento del país, pero una de las famosas con las que ha entablado una gran amistad ha sido Valentina Lizcano.

La famosa actriz dejó un comentario en el que dejó claro que fue testigo del gran amor que ella sembró en el corazón de Santiago.

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“Sarita bella, vuela libre y en paz, aquí estaremos con tu gran amor, recordándote e inspirándonos de la mujer maravillosa y amorosa que siempre fuiste. Tuve la bendición de ser testigo del amor tan enorme que sembraste en el corazón de nuestro Santi, tu tranqui, aquí lo amaremos cada día un poquito más”, escribió.

Por último, el periodista publicó un último video en donde habló del último detalle que tanto él como su familia tuvieron con su abuela, un viaje al mar: “Nuestro último acto de amor Sarita”, escribió.