Juan Diego Alvira rompió el silencio en medio del dolor por la muerte de su padre: “Han sido días difíciles”

Un duro golpe personal sacude por estos días al presentador Juan Diego Alvira, quien confirmó la muerte de su padre, uno de los pilares más importantes en su vida.

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La noticia salió a la luz a través de sus propias redes sociales, donde el periodista publicó un mensaje lleno de sentimiento que deja ver el momento tan difícil que atraviesa.

“Papá, hay historias que no se cuentan... se sienten. No fuiste perfecto, pero me enseñaste a vivir. A no rendirme. A pelearle a la vida incluso cuando parecía más difícil. Muchas de tus enseñanzas no estuvieron en palabras, estuvieron en tu forma de ser, en tu manera de enfrentar todo, en tu presencia silenciosa. Hoy miro atrás y entiendo que mis bases empezaron contigo. Y que, en medio de todo, siempre estuvo la familia. Gracias por tanto... de verdad. Si lo tiene cerca... abrácelo hoy”, escribió el famoso periodista.

Según contó el mismo Alvira, su padre, Luis Fernando Alvira, falleció el pasado 5 de abril, una pérdida que lo ha impactado profundamente.

Juan Diego Alvira habló por primera vez, tras la muerte de su padre

A través de una nueva publicación, el famoso periodista habló por primera vez, tras conocer la devastadora noticia del fallecimiento de su padre y se encargó de agradecer sobre todo por el apoyo que ha recibido.

“He pasado años contando noticias duras sobre otros, pero cuando el dolor toca a tu puerta, todo cambia. Recibí más de 1.000 mensajes. Ver el cariño que le tenían a mi papá y el apoyo hacia mi, realmente me dejó sin palabras, muy emocionado. Gracias por no dejarme solo en este primer round de este duelo”, dijo inicialmente.

Juan Diego Alvira Foto: Cuenta de Instagram @juandiego.alvira

Con demasiado orgullo, Juan Diego mencionó que varios de los mensajes le hicieron recordar sus inicios: “Muchos mensajes hablaban de mis raíces y eso me hizo mirar atrás a reafirmar con orgullo que soy hijo de mi papá, un Alvira”.

En medio de su dolor, el periodista dejó un mensaje para las personas que como él, atraviesan un momento de duelo al perder un integrante de la familia.

“Leí mensajes de familias que han pasado por lo mismo, a ellos les digo que las pérdidas pues ojalá no nos dividan. Hoy entiendo que el mejor agradecimiento que puedo darles a los que han partido es recordar que la familia es lo único que queda cuando todo se va”, señaló.

Por último, volvió a dar las gracias por todos los mensajes llenos de amor y de empatía que le hicieron llegar: “A cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de escribir, gracias infinitas. Papá, gracias por enseñarme a no rendirme, buen viaje”, concluyó.

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Estas palabras de Juan Diego estuvieron por un mensaje en la descripción del post que él mismo escribió.

“Gracias por cada mensaje, por cada abrazo, por cada palabra. Han sido días difíciles, pero sentir tanto cariño reconforta el alma. Mi papá se fue, pero me dejó lo más importante: amor, principios y recuerdos que me acompañarán por siempre. Gracias... de todo corazón”, se lee.