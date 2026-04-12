Karola es la eliminada de ‘La casa de los famosos’; se fue por el castigo histórico y sacó espinita al irse

La tensión dentro de La casa de los famosos está lejos de bajar. Por el contrario, esta tercera temporada se ha convertido en una de las más conflictivas, marcada por enfrentamientos constantes y un ambiente cada vez más explosivo entre los participantes.

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El punto más crítico llegó esta semana, cuando una fuerte discusión entre Alejandro Estrada y Eidevin López terminó cruzando todos los límites.

La pelea no solo causó una ola de comentarios ofensivos dentro de la casa, sino que además tuvo consecuencias directas: la expulsión inmediata del participante costeño, lo que desató aún más el caos entre los demás concursantes.

A partir de ese momento, la convivencia se convirtió en una especie de campo de batalla. Las discusiones escalaron, las diferencias se hicieron más evidentes y el tono de las discusiones subió demasiado, obligando a la producción a tomar medidas drásticas.

Así fue la primera reacción de Alejandro Estrada, tras la expulsión de Eidevin lópez, luego del problema que vivieron. Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN

Durante una de las galas, la máxima autoridad del reality intervino con un mensaje contundente. Advirtió que las faltas de respeto habían sobrepasado cualquier límite permitido y que, debido a esto, no habría recompensas ni privilegios para nadie.

En su lugar, anunció lo que calificó como un castigo histórico dentro del programa.

La decisión no se quedó ahí. Como parte de las sanciones, se implementó un cambio clave en la dinámica del juego: la votación en negativo.

Esto significa que, a diferencia de lo habitual, el público no vota para salvar a su favorito, sino para decidir quién debe abandonar la competencia.

La medida impactó directamente a todos los concursantes. Sin excepciones, los 11 participantes fueron enviados a placa de nominación, quedando automáticamente en riesgo de eliminación.

Así, la gala de este domingo 12 de abril no fue una más. Con todos en la cuerda floja y un ambiente lleno de tensión, la casa más famosa del país se enfrentó a una salida que le dio un nuevo giro a la competencia y la bienvenida al Top 10.

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¿Quién fue el eliminado de ‘La casa de los famosos’?

Los famosos se ubicaron frente a frente para tener un cara a cara y exponer las razones por las que querían que sus elegidos se fueran de la casa.

Una vez terminó el posicionamiento, los presentadores afirmaron que si fuera por decisión de la casa, los eliminados hubieran sido Alejandro Estrada y Karola, pues detrás de ellos se ubicaron tres personas.

Luego de que se diera este posicionamiento de los 11 participantes, todos ingresaron a la sala de eliminación y uno a uno fueron conociendo sus porcentajes y el orden de ingreso a la casa.

Marcelo Cezán comenzó diciendo los dos primeros famosos que ingresan a la casa y son parte del Top 10 fueron Juancho Arango y Aura Cristina Geithner.

Luego de esto, Carla Giraldo anunció que Campanita continúa en competencia. Seguido a él también volvió a la casa más famosa de Colombia Mariana Zapata.

Los siguientes cinco famosos que volvieron al juego fueron: Valentino Lázaro, Tebi Bernal, Beba, Alexa y Juanda Caribe.

Por último, en la sala de eliminación quedaron Karola y Alejandro Estrada, pero en este castigo histórico, el público decidió que el eliminado de la casa más famosa de Colombia con un porcentaje de 67,26% era Karola, quien dejó a Alejandro Estrada nominado en placa.

¿Cómo quedaron los porcentajes oficiales de la semana del voto en negativo?

Antes de comenzar a decir uno a uno los participantes que volvían, los presentadores mostraron cómo quedaron los porcentajes oficiales: 67.26%, 28,76%, 2,20%, 0,86%, 0,37%, 0,27%, 0,11%, 0,05%, 0,05%, 0,04% y 0,03%.