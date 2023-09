Violeta Bergonzi no se contuvo y tiró ácida pulla a Nanis Ochoa por engaño en ‘Lo sé todo’

Valeria Giraldo no se aguantó y posó en vestido de baño que no pudo usar en coronación de Miss Universe Colombia

Contexto: Valeria Giraldo no se aguantó y posó en vestido de baño que no pudo usar en coronación de Miss Universe Colombia

Como era de esperarse, las personas no se quedaron calladas y arremetieron contra cada uno de los presentadores del proyecto del Canal 1 , asegurando que se burlaban de la gente y generaban una mala imagen para los medios de comunicación. Al ver la reacción de los seguidores, se plasmó un comunicado oficial, enfatizando que nunca lo hicieron con una mala intención y que todo era parte de una campaña de expectativa.

Violeta Bergonzi tiró pullas a Nanis Ochoa

Como era de esperarse, las reacciones y opiniones no dejaron de aparecer en otros escenarios, cuestionando las decisiones y comportamientos que se evidenciaron en aquel programa. Muchos apuntaron que esta no era la forma de hacer las cosas, mientras que otros no rebajaron los insultos para referirse a los trabajadores del formato de entretenimiento.