Violeta Bergonzi, de ‘Buen día’, Colombia, fue hospitalizada por delicado tema de salud; reveló cómo se encuentra

“Me hacen mucha falta mis hijos, eso ha sido lo más duro. Mi esposo viene y me visita un rato y todo bien, pero ustedes no saben lo duro que me da estar sin esos niños ¡Qué vaina tan densa! Eso sí, continúo con la lactancia, esa no lo suspendo. Gracias a Dios, los medicamentos que me están dando no me impiden seguir lactando”, apuntó.