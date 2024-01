Violeta Bergonzi, de ‘Buen día, Colombia’, expuso fuerte drama que vive en medio de su embarazo; le tocó usar bastón por dolores

De hecho, Violeta Bergonzi fue blanco de comentarios en las plataformas digitales con detalles que salieron a la luz sobre su relación amorosa, sus proyectos y sus hijos, teniendo en cuenta que vive su segundo embarazo. Las miradas se posaron sobre esta etapa de gestación, la cual no fue fácil, según lo reveló recientemente.

Según lo que se vio en la cuenta oficial de Instagram de la presentadora, la llegada de su segundo bebé no ha sido sencilla, pues los problemas de salud aparecieron y este proceso se complicó. La periodista enfrentó malestares y afecciones en su cuerpo, llegando al punto de requerir revisiones médicas.

Violeta Bergonzi reveló drama que vive en su segundo embarazo

“La otra cara de la moneda (...) He pasado varias noches sin dormir. Estoy en terapias para recuperar la movilidad. Tengo la mejor actitud, aunque a veces me siento agotada. No es fácil pero es un reto hermoso. Ya casi lo logro. Un paso a la vez”, comentó la integrante de Buen día, Colombia.