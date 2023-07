Violeta Bergonzi, por personaje de ‘Ana de nadie’, habló de maltrato que sufrieron mujeres cercanas a ella

Ana de nadie, actual proyecto que conquistó a los televidentes, se convirtió en una de las producciones favoritas de la programación del Canal RCN, debido a toda la trama que desarrolló desde hace varios meses que fue estrenada. La historia cautivó y se robó las miradas del público, generando una conexión significativa y distinta entre los personajes y las situaciones que acontecieron.

Escena romántica entre Joaquín y Ana, interpretados por Sebastián Carvajal y Paola Turbay.

Este proyecto, dirigido por Olga Lucía Rodríguez y Luis Carlos Sierra, le dio un giro inesperado a una recordada serie de 1993 llamada Señora Isabel, plasmando un contexto moderno y ligado a nuevos sucesos. Su desenlace cautivó a los curiosos, quienes actualmente disfrutan de cada papel y los integrantes del elenco, dándole una mirada distinta al relato.

Con una trama sorpresiva y llena de altibajos, los espectadores enfrentaron problemáticas latentes en el día a día de muchas mujeres, quienes sufren traiciones amorosas, engaños, maltrato y ofensas por parte de sus parejas. Ana de nadie se encargó de plasmar algo que vive en la realidad de miles de personas y que ahora causa más impacto en temas sociales.

Ana y sus amigas, Violeta y Genoveva.

Recientemente, con la nueva etapa dentro de la historia, los fanáticos conocieron a dos nuevos e impactantes personajes, los cuales son Camila (hermana de Ana) y Roberto (cuñado de Ana), interpretados por Carolina Cuervo y Patrick Delmas, respectivamente. Ambos le dan vida a una matrimonio, el cual está lleno de temores, violencia y abuso psicológico, donde las agresiones y silencios abundan.

Con su aparición en la producción, Patrick Delmas fue invitado a Buen día, Colombia, donde quiso relatar un poco de su experiencia y todo lo que había detrás de este complejo personaje que construyó. El actor, de procedencia francesa, charló en el matutino, confesando que no fue nada sencillo darle vida a este papel y que Carolina Cuervo fue fundamental para lograrlo.

Patrick Delmas

“Para mí fue una suerte gigantesca tener a Carolina como compañera, porque hemos hecho obras de teatro, nos conocemos muy bien, hay mucha confianza. Y, la verdad, no es tan fácil hacer este tipo de personajes porque hay escenas que son delicadas y mucho mejor hacerlas con una amiga”, mencionó en el diálogo.

“Le dije: ‘Me cuesta mucho el personaje, porque es muy manipulador y va por allá o por allá o por allá’. Yo le decía que no lograba agarrarlo”, contó, siendo preciso con lo que habló con su colega antes de grabar estas escenas en la producción.

Patrick Delmas en Ana de Nadie

Ante las palabras del invitado, Violeta Bergonzi tomó la palabra y quiso referirse a una situación cercana de maltrato que conoció, destapando lo duro y complicado que es de llevar. La presentadora aclaró que no se trataba de nada relacionado con su pareja sentimental, pero sí con la historia de una allegada a su familia, quien terminó en manos de una suceso fuerte.

“Te quiero decir algo a título personal y te quiero felicitar, porque las personas que hemos visto estos casos de forma muy cercana, yo lo sufrí en mi familia, no directamente con mi pareja, pero sí alguien muy cercano a mí, vemos a esta pareja y es escalofriante. Tanto en ti, como en el personaje de Camila, es increíble cada mirada y movimiento, uno dice: ‘Pobrecita’. Tienes tu personaje agarrado del cuello y te felicito”, comentó la colombiana.

La integrante del matutino. Según reseñó Pulzo, agregó que el pasado fin de semana charló con una mujer que estaba atravesando algo similar a lo del personaje de Carolina Cuervo, puntualizando en las palabras que recibió con respecto a la telenovela y la negativa que le daba el esposo a aquella persona para que no la viera.

La colombiana relató casos de maltrato que conoció cerca de ella

“Hablaba el fin de semana con una persona que está igual o peor de engatusada que Camila y me lo dejó saber con una frase: ‘Mi esposo no me deja ver la novela, entonces no sé quién es Roberto’. Y no la deja ver porque esa novela le daña la cabeza a las mujeres”, relató.

Para finalizar su intervención, Violeta Bergonzi utilizó su particular y jocoso estilo para apuntar que lo de Ana de nadie era real y había muchos casos de violencia en los que se presentaba el miedo y todo se tornaba perjudicial. “Mucho cuidado, porque esto no es una novela, es un tutorial de viva, bebé. Y si su esposo no se la deja ver, póngase las moscas, porque vea cómo terminan. No es que se le vaya a aparecer un bombón así, sino un loco como ese”, concluyó.