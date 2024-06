Violeta Bergonzi terminó en llanto en plena calle por angustiosa situación que vivió, “no me dejan ir”

En la televisión colombiana hay muchas hermosas mujeres que además de destacarse en sus trabajos por su profesionalismo frente a las cámaras, también han llegado a enamorar a los colombianos con sus bellos rostros y cuerpazos.

Una de estas en Violeta Bergonzi, presentadora colombo-francesa, que desde hace algunos años viene cautivando a los televidentes con su talento para la presentación, así como con su derrochadora personalidad.

Entre los distintos formatos que ha presentado a lo largo de su carrera, que inició en el año 2013, se destacan su participación en formatos como De fiesta con Danny Marín, Lo sé todo y La Movida, donde siempre se destacó por su talento.

Actualmente, se le puede ver como uno de los rostros más populares de la televisión colombiana por la labor que desempeña en el matutino de RCN, Buen día, Colombia’, donde comparte set con sus colegas Ana Karina Soto, Viena Ruiz, Orlando Liñán y Andrés López.

Gracias a su trabajo en la televisión, es que actualmente llega a sumar una gran suma de fans en redes sociales; tal y como se puede ver en su perfil oficial de Instagram, donde llega a sumar a más de 557 mil seguidores a los que les suele mostrar distintos detalles de su diario vivir, como tiempo de trabajo, de descanso o incluso momentos en familia.

Recientemente, la presentadora preocupó a más de un fan, luego de que por medio de las historias de su IG, revelara una amarga situación que pasó en las calles de Bogotá, por la que incluso terminó llorando.

Revelación de género del bebé de Violeta Bergonzi | Foto: Instagram: @violetabergonzi

Según mencionó, la situación se presentó con unos agentes de tránsito, que le terminaron poniendo un cepo a una de las llantas de su carro, porque supuestamente no había pagado con anticipación el tiempo que duró estacionada.

Expresó que estaba preocupada por la situación, no solo por no poder movilizarse, dino también porque por este motivo, no podía dirigirse a su hogar, donde la estaban esperando sus dos hijos.

“Estoy en la 109 y hay cuatro personas que me tienen secuestrada con esta vaina. Pagué más de la cuenta y no me dejan ir ¡No me quitan esta joda! Me tienen aquí embalada y nadie me responde, y les da una risa ni la &%$#. Mi niñera ya se tiene que ir y yo tengo dos bebés en la casa”, inició comentando Violeta.

Adicional, comentó que “Esta gente no me deja ir. Sigue esta vaina aquí puesta. Yo sin niñera (...) Yo sí pagué y salí a tiempo (...) No tengo celular para poder comunicarme, si quiera me prestaron uno porque se me apagó el mío y no tengo ni donde cargar. Nadie dice nada, ellos están ahí parchados”.

La presentadora comentó que aunque mostraba los recibos de pago, las personas encargadas de tránsito no le daban solución e incluso mencionó que se reían de ella.

“Acá sigo. Ya pasé de malgeniada a furiosa histérica porque tengo a mis hijos esperándome, pero esta gente no me resuelve ni me deja ir ¡Yo no tengo la culpa! Hay cinco personas en comité y ninguno de ellos me puede colaborar porque necesitan una autorización, pese a que yo sí pagué, tengo los comprobantes de pago y salí a tiempo ¡Nadie me responde y yo con dos niños en casa! Además, tengo mastitis, si quieren que les diga”, expresó Bergonzi en la grabación.

Y aunque tenía los comprobantes de pago, mencionó que no le dieron solución, sino que tuvo que acudir a una “llamada milagrosa”, con la que logró darle fin al tema.