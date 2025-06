“Siento que está cometiendo un error garrafal, en todos los sentidos, con ella, con sus compañeros, con los chefs, con Colombia, no me parece (…) Yesenia, creo que estás tomando una decisión súper equivocada, que ni siquiera te corresponde, hay tres jueces que son quienes tienen que tomar una decisión. Si te vas es porque no te fue bien con tu plato, pero que sean ellos quienes lo decidan” , dijo la famosa presentadora, generando controversia en las redes sociales.

¿Qué pasó entre Yesenia Valencia y Violeta Bergonzi luego de que la actriz renunciara a ‘MasterChef Celebrity’?

“Me ha generado mucha curiosidad lo de Violeta, yo no me lo esperaba, cuando Violeta me dijo eso, vuelvo e insisto, uno allá está metido en una realidad y para mí era muy válido lo que Violetta dijera y lo que cualquier otra persona dijera. Yo en ese momento no me di cuenta, pero hay conversaciones en las que tú no puedes entrar, y es precisamente, cuando la gente está renunciando o está en un fracaso, hay cosas en las que uno no se mete”.