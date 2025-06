Claudia Bahamón publicó sentido mensaje tras sorpresiva renuncia de Yesenia Valencia a ‘MasterChef Celebrity’.

“Decido retirarme de la competencia. Mi alma no resiste cosas que pasan aquí que es todo el ejercicio de competir, me cuesta mucho, entonces creo que estoy escuchando a mi alma y mi corazón (…) Ese temido lugar me lo voy a llevar yo hoy porque hay personas con mucho talento, con muchas ganas de estar acá y que se merecen este espacio”, dijo frente a las cámaras.