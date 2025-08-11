Valentina Taguado, con amor, dedicó plato en ‘MasterChef’ a Javier Acosta, hincha de Millonarios que se sometió a la eutanasia

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity 2025, el cual se transmitió el pasado domingo 10 de agosto, la locutora y participante Valentina Taguado conmovió con sus palabras.

Esta reciente prueba llevó a los concursantes a enfrentar sus vacíos más profundos y Taguado presentó un platillo lleno de significado y sentimiento, el cual dedicó a la memoria de Javier Acosta, un ferviente hincha de Millonarios que falleció el año pasado tras acceder a la eutanasia, debido a una enfermedad incurable: cáncer en la sangre.

Valentina Taguado en 'MasterChef Celebrity' | Foto: Canal RCN

Valentina estuvo muy presente en el caso de Javier, incluso manifestó que su muerte produjo en ella un dolor profundo, como si se hubiera tratado de un familiar o una persona muy allegada a ella.

“Hace meses, Diosito me dio la oportunidad de confirmar ese estilo de vida con alguien que ya no está en este mundo. Él sabía el día y la hora, por un dolor muy fuerte en su cuerpo, en que se iba a ir, porque él pidió la eutanasia, la inyección letal, y hasta el último momento que hablé con él, estaba tan feliz...”, dijo Valentina antes de empezar con su plato, cuando Claudia le preguntó por su vacío.

Según contó, Valentina optó por hacer un plato que incluía queso ricota, espinaca, carne de cerdo, kale y otros ingredientes que, al final cabo, le ayudaron a presentar en el atril ante los jurados una preparación llena de sabor y color.

La dedicatoria de Taguado no pasó desapercibida para el público ni para los jurados, ya que fue elegida para pasar al atril y presentar su preparación.

Una vez allí, presentó su plato bajo el nombre de “Somos millonarios a costa de la felicidad”, el cual hacía referencia a su apellido (Acosta) y al equipo del que era hincha (Millonarios).

Platillo que presentó Valentina Taguado en honor a Javier Acosta. | Foto: Canal RCN

“Somos millonarios a costa de la felicidad, es de la persona de la que hablé, en la persona que inspiré mi plato y la felicidad, que fue lo que me enseñó, que sí o sí tenemos que tener día a día”, explicó.

Pese a que el cerdo le quedó un poco “seco”, según dijo la chef Belén Alonso, Jorge Rausch resaltó que es el “plato mejor sazonado de toda la temporada”, comentario que hizo que Valentina soltara una sonrisa enorme y asegurara que se sentía muy orgullosa de ella misma.