Valentina Taguado, con amor, dedicó plato en ‘MasterChef’ a Javier Acosta, hincha de Millonarios que se sometió a la eutanasia

La locutora aseguró que Acosta fue su inspiración y mencionó que, gracias a él, vive en felicidad.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 4:46 p. m.
Valentina Taguado le dedicó preparación en 'MasterChef' a Javier Acosta.
Valentina Taguado le dedicó preparación en 'MasterChef' a Javier Acosta | Foto: Montaje SEMANA | Canal RCN - Foto: Suministrada a Semana.

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity 2025, el cual se transmitió el pasado domingo 10 de agosto, la locutora y participante Valentina Taguado conmovió con sus palabras.

Esta reciente prueba llevó a los concursantes a enfrentar sus vacíos más profundos y Taguado presentó un platillo lleno de significado y sentimiento, el cual dedicó a la memoria de Javier Acosta, un ferviente hincha de Millonarios que falleció el año pasado tras acceder a la eutanasia, debido a una enfermedad incurable: cáncer en la sangre.

Valentina Taguado en 'MasterChef Celebrity'
Valentina Taguado en 'MasterChef Celebrity' | Foto: Canal RCN

Valentina estuvo muy presente en el caso de Javier, incluso manifestó que su muerte produjo en ella un dolor profundo, como si se hubiera tratado de un familiar o una persona muy allegada a ella.

Contexto: Valentina Taguado no se guardó nada y habló de la eliminación de Mario Alberto Yepes de ‘MasterChef’

“Hace meses, Diosito me dio la oportunidad de confirmar ese estilo de vida con alguien que ya no está en este mundo. Él sabía el día y la hora, por un dolor muy fuerte en su cuerpo, en que se iba a ir, porque él pidió la eutanasia, la inyección letal, y hasta el último momento que hablé con él, estaba tan feliz...”, dijo Valentina antes de empezar con su plato, cuando Claudia le preguntó por su vacío.

Valentina Taguado rompe en LLANTO al recordar a Javier Acosta | MasterChef Celebrity

Según contó, Valentina optó por hacer un plato que incluía queso ricota, espinaca, carne de cerdo, kale y otros ingredientes que, al final cabo, le ayudaron a presentar en el atril ante los jurados una preparación llena de sabor y color.

La dedicatoria de Taguado no pasó desapercibida para el público ni para los jurados, ya que fue elegida para pasar al atril y presentar su preparación.

Una vez allí, presentó su plato bajo el nombre de “Somos millonarios a costa de la felicidad”, el cual hacía referencia a su apellido (Acosta) y al equipo del que era hincha (Millonarios).

Platillo que presentó Valentina Taguado en honor a Javier Acosta.
Platillo que presentó Valentina Taguado en honor a Javier Acosta. | Foto: Canal RCN

“Somos millonarios a costa de la felicidad, es de la persona de la que hablé, en la persona que inspiré mi plato y la felicidad, que fue lo que me enseñó, que sí o sí tenemos que tener día a día”, explicó.

Pese a que el cerdo le quedó un poco “seco”, según dijo la chef Belén Alonso, Jorge Rausch resaltó que es el “plato mejor sazonado de toda la temporada”, comentario que hizo que Valentina soltara una sonrisa enorme y asegurara que se sentía muy orgullosa de ella misma.

Contexto: Valentina Taguado tuvo un incidente en ‘MasterChef Celebrity’ y se llevó el delantal negro

Para muchos, la locutora demostró que en MasterChef Celebrity no solo se compite con técnica, sino también con el corazón. “Todos lloramos con Raúl recordando a Aleja y con Valentina recordando a Javier Acosta”, fue uno de los comentarios en redes sociales.

Noticias relacionadas

Valentina TaguadoJavier AcostaMasterChef Celebrity

