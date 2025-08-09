El exfutbolista y excapitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity Colombia, luego de no convencer al exigente jurado con la preparación de una tradicional changua.

Según la evaluación, el plato presentó fallas tanto en la sazón, por tener poca sal, como en el emplatado, ya que era muy básico, lo que le costó su permanencia en el reality de cocina.

La salida del ‘capi’, como lo llamaban sus compañeros en la cocina, quien había demostrado disciplina y carisma, causó reacciones entre los participantes y seguidores del programa.

“Volvieron a robar a Mario Alberto Yepes con esa eliminación en MasterChef”; “Sí era changua de Yepes”; “Va uno a ver y las injusticias jamás paran contra Mario Alberto Yepes. Ni en la cancha ni en la cocina se le hizo justicia”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Reacción de Valentina Taguado a la eliminación de Mario Alberto Yepes en 'MasterChef Celebrity’

Entre todas las reacciones destacó la de la locutora y también concursante Valentina Taguado, quien le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, al resaltar la calidad de persona que demostró ser a lo largo de la competencia.

“¡Marioooooo, eres hermoso! ¡Eres de lo mejor que me dejó esta experiencia, gracias por tener ese corazón, gracias por ser tan dulce, tan calmado, tan centrado, tan parchado, tan chistoso! ¡Gracias por ser tan chimba! Te quiero mucho, el mejor capi de todos los capis de capitalandia”, escribió Valentina.

El exfutbolista no tardó en reaccionar a la publicación y también correspondió el sentir de Valentina: “Hermosa experiencia compartir contigo, mi niña hermosa, pasamos increíble”, dejó en la publicación.

Además, Valentina volvió a publicar el mensaje de Mario y con su característico humor escribió: “El capi lo es todo. Lo que no saben es que se fue porque estaba mamado de su ‘sí era gol de Yepes’, pero de eso nadie habla”.

Valentina Taguado habló de Mario Alberto Yepes. | Foto: Instagram: @valentinataguado

A su voz se sumó la presentadora del reality, Claudia Bahamón, quien también expresó públicamente su aprecio y admiración por Yepes, recordando su frase icónica y la huella que dejó en el equipo.

“¡Colgó (los guayos) el delantal! ‘El trabajo y el esfuerzo al final siempre dan el mejor resultado. Así que inténtalo. Era gol de Yepes’ - Mario Alberto Yepes. ¡Gracias Capi! Eres demasiado espectacular”, escribió la presentadora, que despidió al deportista en medio de lágrimas en el momento en el que el chef Jorge Rausch anunció que él era el más reciente eliminado de la competencia.

Ambos mensajes reflejaron el cariño y respeto que el exfutbolista despertó dentro y fuera del programa.