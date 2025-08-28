Julián Zuluaga habló sobre Violeta Bergonzi y se sinceró por comentarios: “Muy fuerte la manera de hacer las cosas”

MasterChef Celebrity 2025 sigue avanzando y poco a poco van saliendo participantes de la comentada competencia. Muchas sorpresas abundan en el juego, llevando a que los televidentes queden sin palabras por las decisiones de los jurados.

Recientemente, Julián Zuluaga fue quien tuvo que abandonar el reality, debido a un error que cometió y que lo puso en la cuerda floja durante la última prueba. A pesar de que mostraba mejoras en sus platos, un mal paso le jugó esta pasada y lo eliminó.

El famoso quedó fuera del proyecto, tras lo cual recibió muestras de amor y cariño de los espectadores de la temporada. De igual manera, sus compañeros lo despidieron con aprecio y destacaron la energía que siempre le imprimió a la cocina.

Tras salir, Julián Zuluaga le concedió una entrevista a Infobae Colombia, en la cual habló de su experiencia y de las perspectivas dentro de la competencia.

En el diálogo, el artista se refirió a los momentos tensos y complejos en el reality, por ejemplo sobre Violeta Bengozi, una de las más polémicas de esta edición.

Según afirmó el exparticipante, él tuvo un ideal durante todo su trayecto, que logró mantener con claridad: no tomarse personal nada de lo que sucedía. Al aplicar esto, se desligó de confrontaciones e instantes que podían afectar emocionalmente.

“Yo siento que, precisamente, lo que hice fue practicar el no tomarme personal nada. Y creo que fue lo que me permitió estar en el programa de la manera en la que estuve, porque sí siento que hubo comentarios, ya viéndolo al aire, como que son pesados y que sí es cansón. Pero yo nunca me lo tomé personal”, comentó.

Zuluaga aclaró que se llevaba muy bien con Violeta Bergonzi, pese a escuchar algunos comentarios que le parecían fuertes. Ante esto, reafirmó que vio palabras con las que no estaba de acuerdo, mas siempre respetó a su compañera.

“Yo con Violeta me llevo muy bien y yo jodí con ella mucho, pero ya viéndolo al aire, se ve muy fuerte como la manera de hacer las cosas, pero es ella”, dijo.

“Hay comentarios que a uno le dicen como: ‘no te estoy pidiendo que me digas esto’, pero no te voy a decir nada tampoco porque no soy quién para decírtelo. Si tú me lo quieres decir, pues está bien, pero yo no estoy de acuerdo. Y yo no te diría a ti, por ejemplo, que no estoy de acuerdo con estas cosas que estás haciendo, porque no soy yo la persona indicada para decírtelo. (…) A veces esos comentarios no son tan chéveres”, agregó, según el medio.

El famoso fue claro en que no existe ningún tipo de problema con la presentadora, quien lo despidió a través de un post de Instagram.

La presentadora ha sido foco de reacciones en redes sociales. | Foto: Instagram: @violetabergonzi

Aclarando este asunto, la celebridad destacó que sus compañeros y amigos de MasterChef Celebrity se quedarán en el corazón, pues tuvo la oportunidad de conocerlos y acercarse a ellos de formas genuinas.