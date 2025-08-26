En el capítulo del 26 de agosto, las celebridades no entraron a la cocina de MasterChef Celebrity cantando, pues afirmaron que se sentía tensión y la persona que saliera generaría un sentimiento de tristeza.

Antes de comenzar con la prueba, la presentadora Claudia Bahamón le preguntó a los cocineros la razón por la que querían continuar en el reality y a Julián si confía en él, pues en varias ocasiones ha dudado de sus preparaciones.

“Sí, yo confío en mí gracias a todo lo que he logrado en la competencia. Confío plenamente en mí porque si no no estaría acá”, respondió el joven, quien recibió comentarios positivos por parte de sus compañeros que lo han visto esforzarse y ser resiliente.

Julián Zuluaga junto a Violeta Bergonzi, Valeria Aguilar, Valentina Taguado, Patty Grisales y Carolina Sabino tenían el delantal negro y tuvieron que enfrentarse a un reto de eliminación en el que producto obligatorio a utilizar era la mantequilla.

Patty Grisales fue una de las celebridades que demostró inconformidad con el producto que le correspondió. | Foto: Captura de Instagram @masterchefcelebrityco / @canalrcn / @davimpro / @patgrisales

David Sanín fue el encargado de seleccionar el sabor con el que cada celebridad debía realizar su preparación y aunque el improvisador no quería afectar a ninguno de sus compañeros, Patty manifestó su inconformidad con la decisión.

Los cocineros tuvieron la despensa abierta durante todo el reto y 60 minutos para cocinar un plato con los sabores que les asignaron. Por ejemplo, la improvisadora paisa, Valeria, preparó una pizza para representar el país europeo, Italia.

Cuando el tiempo terminó y entraron al "lounge", la hermana de Amparo Grisales rompió en llanto y le expresó su frustración a Alejandra: “Me bloqueé, ¿qué te puedo decir? Tenía un plan y me dieron una inspiración asiática y quedé loca”.

¿Quién fue el eliminado?

Después de que los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso degustarán todas las preparaciones, mencionaron que el octavo eliminado fue Julián Zuluaga, quien tuvo más errores que sus compañeras.

La decisión conmovió a las celebridades, quien para la mayoría lo consideraba como el “niño”; entre ellas Carolina: “Hermoso mi Juli, lo veo igual como un hijo, mi hijo Tomás tiene 25 años y así lo percibí desde el día que llegué a esta competencia”.