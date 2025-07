¿Tensión en ‘MasterChef? Mario Alberto Yepes y Carolina Sabino tuvieron cruce como capitanes: “Se le salió el capitán”

View this post on Instagram

“Ese es el capitán y así debe ser, Carolina no podía estar ahí con los otros”; “Yepes: *discute en fútbol*”; “Bien hecho Yepes, ve que linda, Carolina no le gusta que le digan nada”; “Si Yepes pelea, todos peleamos”; “Capitán de capitanes. ¡Yepes no decepciona!“; ”Eso Yepes, así es, las reglas son para todos. Carolina se las tiró de viva y menos mal metiste tu gol"; “‘¿Por qué te estás portando conmigo así?’ No jodaaa, quítate de ahí que eso es trampa y esas son las reglas", fueron algunos de los comentarios.