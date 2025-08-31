Suscribirse

Actor en ‘MasterChef Celebrity’ fue víctima de paseo millonario en Bogotá; no lo soltaron en varias horas y le dieron “para el bus”

El famoso dio detalles de cómo le afectó lo sucedido.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

31 de agosto de 2025, 1:13 p. m.
Esta temporada del reality ha sido una de las más amables, genuinas y transparentes posibles. | Foto: Canal RCN

MasterChef Celebrity continúa su emisión todas las noches en la televisión colombiana y, además de seguir las preparaciones de los participantes, los televidentes también se muestran interesados en conocer más acerca de la vida de los concursantes.

Esta temporada, según los comentarios en redes sociales, ha sido una de las más amables, genuinas y transparentes posibles.

BOGOTÁ, 06 de febrero de 2024.- Masterchef Celebrity 2025. (Colprensa-RCN).
BOGOTÁ, 06 de febrero de 2024.- Masterchef Celebrity 2025. (Colprensa-RCN). | Foto: (Colprensa-RCN).

La edición de 2025 contó desde un inicio con una gran variedad en sus participantes, pues en la lista había desde actores, comediantes, hasta grandes figuras del mundo deportivo colombiano como Mario Alberto Yepes y René Higuita, quienes ya fueron eliminados de la competencia.

Ricardo Vesga fue víctima de paseo millonario en Bogotá

En la cuota de los actores, se encuentra el reconocido Ricardo Vesga, quien sigue activo en la competencia y dio de qué hablar recientemente al contar en Alerta Bogotá que hace unos meses fue víctima de una de las modalidades de robo más comunes en la capital.

Según relató el famoso actor, lo que vivió sucedió en el mes de diciembre del año 2024, cuando se encontraba realizando unos pagos en un barrio que no conocía muy bien.

A la altura de las 10:00 p.m., Vesga tomó un taxi con destino a Chapinero, pero lo que no imaginaba era que esa noche iba a ser larga para él.

Ricardo comentó que el taxista incluso sabía quién era él. “Me reconoció que era actor”, dijo.

Vesga comentó que comenzaron a dar vueltas con él en el carro para hacer los recorridos que duraran el tiempo necesario para que no se dieran bloqueos en las entidades bancarias.

“Me hicieron vaciar las cuentas y esperar a que pasaran las 12 de la noche para poder seguir sacando”, confesó.

Entrando a detalle en la situación, Vesga comentó que, aunque fue un momento de horror, porque nadie está preparado para vivir esto, no fue víctima de agresiones físicas.

“Nos volvimos hasta amigos”, dijo.

Luego de que los ladrones lograran su cometido con las diferentes transacciones, le permitieron a Ricardo Vesga bajar del auto para continuar con su destino y llegar a su casa. “Me dieron para el bus”, agregó.

Vivir esta experiencia hizo que el famoso actor quedara con secuelas y miedo por lo sucedido, incluso aseguró lo siguiente: “pasé como una semana con esa paranoia”.

Ricardo confesó que, luego de que esto sucediera, le costó sobreponerse y recuperar la confianza en este tipo de transporte público. Sin embargo, recalcó que sigue “tomando taxi y confiando en la gente”.

