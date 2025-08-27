Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ confesó que consumió sustancias y atentó contra su vida: “Fui adicta”

En este año 2025, MasterChef Celebrity Colombia cumple 10 años, y en las emisiones de cada una de las 10 temporadas que se han dado, varios de sus participantes se han dado a conocer y han ganado relevancia para los televidentes y los seguidores en redes sociales.

Una de las temporadas más controversiales fue la del año 2021, en la cual la actriz y presentadora Carla Giraldo se convirtió en la ganadora absoluta.

Logo de MasterChef Celebrity | Foto: Canal RCN

En la temporada de dicho año hubo una gran variedad de participantes: Ana María Estupiñán, Lorna Cepeda, Viña Machado, Endry Cardeño, Francy, Liss Pereira, Carla Giraldo, Catalina Maya, Marbelle, Ernesto Calzadilla, Gregorio Pernía, Emmanuel Esparza, Pity Camacho, Mario Espitia, Frank Martínez, Lucho Díaz, Diego Camargo, Freddy Beltrán, Julio Sánchez Cóccaro y Alicia Machado, quien ha dado de qué hablar recientemente.

Alicia Machado, exparticipante de 'MasterChef Celebrity’, hizo confesión personal

Alicia Machado, quien es actriz, presentadora y también se dio a conocer por ser elegida como Miss Universe en el año 1996, ha dado de qué hablar en los últimos días al realizar una confesión sobre su vida, en donde habló de los excesos, la depresión, las lesiones personales y las sustancias.

La exparticipante de este reality culinario estuvo como invitada en entrevista con Adriana Gallardo, y allí, habló de su experiencia en Miss Universe, dejando claro que aunque fue un momento que marcó su vida, no lo vivió a plenitud por ciertos problemas que le causaron estragos a nivel físico y emocional.

Alicia Machado habló de su adicción | Foto: Foto: Instagram @machadooficial

“Yo estuve enferma de desórdenes alimenticios y cuestiones emocionales casi siete años. Pasé por dos intentos de sui...”, dijo la ex Miss Universe en primera instancia.

Además, aseguró que despertó una fuerte adicción a una droga estimulante: “Fui adicta a las anfetaminas durante seis años de mi vida, que son pastillas para adelgazar”, afirmó.

De igual forma, Alicia Machado aseguró que únicamente estuvo ligada a las anfetaminas y no consumió otro tipo de sustancias.

“Nunca he consumido drogas para divertirme [...] Yo pasaba una semana tomando café y comía una manzana al día y agua”, dijo, revelando así al extremo que llegó por verse delgada, ya que su peso ha oscilado entre los 48 y 88 kilos.

En la misma conversación, dejó claro que no se ha realizado ninguna intervención quirúrgica para tratar este tema del peso.

“No me he hecho ni cirugía bariátrica, ni bypass gástrico, ni liposucción... ni me corté nada, ni me puse ningún balón”, afirmó la actriz.

En el tema emocional, aseguró que durante los años en los que estuvo inmersa en lo de Miss Universo, sufrió de bullying, pero aseguró que su familia fue un punto clave para no caer y sobrellevarlo.