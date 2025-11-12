Suscribirse

GENTE

Claudia Bahamón fue condecorada en el Congreso de la República: “Lo recibo como un compromiso”

La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ fue reconocida por el Congreso de la República.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

13 de noviembre de 2025, 12:49 a. m.
Claudia Bahamón fue condecorada en el Congreso.
Claudia Bahamón fue condecorada en el Congreso. | Foto: Instagram @claudiabahamon

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana gracias a su carisma y empatía frente a las cámaras, especialmente por su labor en MasterChef Celebrity, programa con el que se ha ganado el cariño no solo del público, sino también de los participantes.

Sin embargo, la presentadora también se ha destacado por su activismo ecológico y hacer parte de diferentes proyectos ambientales y animalistas, lo que la llevó a recibir un importante reconocimiento en una iniciativa que impulsa la fundación Be Clá World.

Contexto: La razón por la que Claudia Bahamón no fue reina de belleza: “No me arrepiento”

Claudia Bahamón recibió reconocimiento en el Congreso de la República

En la ceremonia que se llevó a cabo el 11 de octubre, la también modelo fue condecorada con la Orden a la Democracia por parte del Congreso de la República de Colombia, pues por más de 15 años ha liderado iniciativas de conservación de los recursos y crear conciencia sobre el cuidado del entorno natural.

Este reconocimiento se lo estamos haciendo de corazón y con la convicción de que pocas personas han hecho tanto por el ambiente en Colombia como Claudia Bahamón. Ha utilizado una voz que es reconocida en todos los rincones de nuestro país para generar conciencia, para generar conexión, para enseñarnos que este tesoro natural llamado Colombia tiene que ser cuidado”, dijo Juan Carlos Lozada, representante a la cámara, en una parte del discurso.

El momento fue publicado en redes sociales y la presentadora expresó su agradecimiento, dejando en evidencia su compromiso por continuar aportando con su labor de responsabilidad social e inspirar para defender el medio ambiente del país cafetero.

Este reconocimiento lo recibo como un compromiso renovado para seguir inspirando, educando y actuando por un país más consciente, justo y sostenible. Que nuestras causas sigan encontrándose por amor a Colombia y al planeta”, escribió.

Contexto: Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

Al evento asistieron otras figuras públicas y allegados de Claudia como Nela González, Variel Sánchez, Mónica Fonseca, Nicolás de Zubiría, Julián Zuluaga e incluso, Valentina Taguado, quien también compartió en su perfil de Instagram una publicación en la que demostró su admiración por la presentadora.

“No existe un ser humano que merezca más una condecoración por su labor que ella, es increíble el amor y el agradecimiento tan grande que sentimos hoy por ella y gracias a ella”, expresó, pues la locutora ha mostrado la cercanía a Bahamón y el gran cariño que le tiene.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Claudia Bahamón fue condecorada en el Congreso de la República: “Lo recibo como un compromiso”

2. Hija de Felipe Arias se enfureció por millonario y polémico robo en Bogotá: “Me da rabia”

3. ¿Se reanudan los vuelos en EE. UU.? Esto es lo que pasará con los viajes durante el feriado de Acción de Gracias

4. El obstáculo para que James Rodríguez llegue a Flamengo: esta es la extensa lista de equipos que lo quieren fichar

5. Luis Díaz desafía a los científicos y la ciencia: la obra maestra que era prácticamente imposible de hacer

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Claudia BahamónPresentadora de televisiónMasterChefMasterChef Celebrity

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.