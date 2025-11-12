Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana gracias a su carisma y empatía frente a las cámaras, especialmente por su labor en MasterChef Celebrity, programa con el que se ha ganado el cariño no solo del público, sino también de los participantes.

Sin embargo, la presentadora también se ha destacado por su activismo ecológico y hacer parte de diferentes proyectos ambientales y animalistas, lo que la llevó a recibir un importante reconocimiento en una iniciativa que impulsa la fundación Be Clá World.

Claudia Bahamón recibió reconocimiento en el Congreso de la República

En la ceremonia que se llevó a cabo el 11 de octubre, la también modelo fue condecorada con la Orden a la Democracia por parte del Congreso de la República de Colombia, pues por más de 15 años ha liderado iniciativas de conservación de los recursos y crear conciencia sobre el cuidado del entorno natural.

“Este reconocimiento se lo estamos haciendo de corazón y con la convicción de que pocas personas han hecho tanto por el ambiente en Colombia como Claudia Bahamón. Ha utilizado una voz que es reconocida en todos los rincones de nuestro país para generar conciencia, para generar conexión, para enseñarnos que este tesoro natural llamado Colombia tiene que ser cuidado”, dijo Juan Carlos Lozada, representante a la cámara, en una parte del discurso.

El momento fue publicado en redes sociales y la presentadora expresó su agradecimiento, dejando en evidencia su compromiso por continuar aportando con su labor de responsabilidad social e inspirar para defender el medio ambiente del país cafetero.

“Este reconocimiento lo recibo como un compromiso renovado para seguir inspirando, educando y actuando por un país más consciente, justo y sostenible. Que nuestras causas sigan encontrándose por amor a Colombia y al planeta”, escribió.

Al evento asistieron otras figuras públicas y allegados de Claudia como Nela González, Variel Sánchez, Mónica Fonseca, Nicolás de Zubiría, Julián Zuluaga e incluso, Valentina Taguado, quien también compartió en su perfil de Instagram una publicación en la que demostró su admiración por la presentadora.