A menos de una hora de Tunja: el pueblo de Boyacá reconocido por sus diferentes pisos térmicos y sus múltiples atractivos

El departamento de Boyacá es reconocido por la belleza de sus paisajes naturales y su riqueza cultural.

Entre sus 123 municipios está Viracachá, ubicado a 23 kilómetros de Tunja. De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá, el territorio que actualmente ocupa el municipio estaba gobernado en la época prehispánica por el cacique Viracocha. “En 1556 llegaron los padres dominicos a evangelizar los nativos de la región, fundando la población de Viracachá, donde actualmente es la vereda de Pueblo Viejo”, señaló la publicación.

Viracachá deriva de Viracocha, que en lenguaje inca significa “aire del lago”.

Economía

El municipio tiene diferentes tipos de clima, lo que favorece el cultivo de diversos productos.

“En los páramos del municipio como lo son las veredas de Caros, Chen, Icarína la comunidad se enfoca en producción de ganado, y cultivos de papa, en las veredas de centro, Pueblo Viejo y Galindos al ser un clima frio-templado tienen de igual forma una producción de papa, tomate de árbol zanahoria y animales menores”, dice Situr.

Y agrega: “En las veredas de Naranjos, Pirguatá, al ser un clima templado-cálido tienen producciones como en los sectores centrales animales pequeños, leguminosas y frutales como lo son tomates de árbol, fresas, lechugas, cilantro etc”.

La piedra respondona es uno de los atractivos en Viracachá. Foto: Tomada: Situr Boyacá

Lugares turísticos

Entre los lugares de interés se encuentran la fuente Toscana, un nacimiento de aguas cristalinas; los baños de Ruma, una cascada natural de 10 metros de altura formada por las aguas de la quebrada del mismo nombre que se encuentran rodeadas por vegetación nativa.

Otro sitio destacado es el Chorro de la Vieja, un afluente formado por las quebradas Honda y Chuscal. De igual manera, se destaca la Cueva de los Murciélagos, la cual está hecha de grava y piedra, su puerta principal esta tallada en roca y tiene cerca de dos metros de altura.

Finalmente, está la columna de los Indio, que son dos piedras naturales cilíndricas, rodeadas de vegetación y pasto nativo.

Festividades

En cuanto a las festividades, entre las principales se encuentran las fiestas del Divino Niño, que se conmemoran en el mes de enero.

Adicionalmente, en febrero se festejan las fiestas patronales, mientras que para los meses de marzo y abril se hacen las peregrinaciones correspondientes a la semana Santa.

En los meses de octubre y noviembre se celebra el Festival de Gastronomía y en diciembre se culminan las festividades con el día del campesino y las fiestas decembrinas.