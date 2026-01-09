Wingo anuncia que reanudará su operación hacia y desde Caracas a partir del 16 de enero de 2026

A principios de diciembre de 2025, diversas aerolíneas nacionales e internacionales anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia y desde Venezuela, debido a las recomendaciones emitidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que alertó a las aerolíneas sobre los riesgos de operar en la región.

Los usuarios podrán retomar sus vuelos con la empresa. Foto: istock

En ese momento, la entidad solicitó a las empresas que priorizaran la seguridad de sus pasajeros y empleados, y que tomaran las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los actores del sector.

La aerolínea Wingo había suspendido su operación hacia y desde Venezuela el 4 de diciembre de 2025, mientras evaluaba las condiciones de seguridad operacional.

“Wingo informa que, mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela, ha decidido extender la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el viernes 12 de diciembre de 2025”, indicó la empresa en ese momento.

Reanudación de las operaciones

Por medio de un reciente comunicado de prensa, Wingo informó que reanudará su operación desde Bogotá hacia Caracas a partir del próximo 16 de enero.

“Esta decisión se adopta como resultado del monitoreo continuo del entorno operacional y en coordinación con las autoridades competentes, manteniendo como prioridad los más altos estándares de seguridad, con el fin de garantizar la tranquilidad de sus viajeros y tripulaciones”, destacó Wingo.

Los pasajeros con boletos programados en las fechas afectadas por la suspensión fueron notificados a través de los canales registrados en su reserva y pudieron autogestionar las opciones de protección disponibles.

Por otro lado, Wingo informa que continuará monitoreando de manera permanente el entorno operativo, en colaboración con autoridades locales e internacionales, y comunicará oportunamente cualquier actualización a través de sus canales oficiales.

¿Qué pueden hacer los usuarios que deseen obtener información sobre sus vuelos?

A través de la página web de Wingo y los canales de atención disponibles, los usuarios podrán conocer el estado de cada vuelo y las nuevas fechas disponibles para aquellos que deban volar hacia o desde Venezuela.