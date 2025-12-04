Suscribirse

Nación

Tres aerolíneas frenan vuelos a Venezuela por interferencias en navegación aérea: estas son las opciones para pasajeros

Las tres empresas alegan que las decisiones son preventivas.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

5 de diciembre de 2025, 12:37 a. m.
Estas fueron las razones de cada aeolínea | Foto: Chalabala - stock.adobe.com

Varias aerolíneas anunciaron esta semana la suspensión temporal de vuelos hacia y desde Venezuela por “intermitencias” o interferencias en las señales de navegación reportadas por sus tripulaciones.

Wingo, Copa Airlines y Satena han detenido operaciones en la ruta a Caracas mientras evalúan condiciones técnicas y de seguridad. El cierre de rutas afecta a pasajeros con boletos en los próximos días y ha generado llamados de sindicatos y autoridades a mantener la precaución.

Contexto: Asociación Colombiana de Aviadores Civiles anuncia respaldo a aerolíneas que suspendieron servicios desde y hacia Venezuela

¿Qué dijo cada aerolínea?

Wingo informó este 3 de diciembre que, después de detectar intermitencias en una señal de navegación durante un vuelo a Caracas —situación que, según la compañía, no comprometió la seguridad operacional— decidió suspender de manera preventiva los vuelos a esa ciudad durante el 4 y 5 de diciembre.

Más tarde, la aerolínea amplió la medida y confirmó que mantendría la suspensión hasta el 12 de diciembre, mientras continúa evaluando las condiciones necesarias para operar de forma segura. La empresa reiteró que la seguridad de pasajeros y tripulaciones es su prioridad y ofreció alternativas como reembolsos del 100 % y cambios de vuelo sin penalidad.

Copa Airlines, por su parte, anunció que extenderá la suspensión temporal de sus vuelos también hasta el 12 de diciembre, mientras analiza las condiciones operacionales en la zona. La empresa puso a disposición de los pasajeros varias alternativas: cambios de fecha o de origen/destino dentro de la misma región, sin cobros adicionales, cancelaciones con crédito para una futura compra y reembolsos de boletos no utilizados o parcialmente utilizados.

En el caso de Satena, la aerolínea estatal comunicó que suspenderá temporalmente sus operaciones hacia Venezuela por medidas preventivas de seguridad.

Contexto: Aerolíneas siguen cancelando vuelos a Venezuela en medio de escalada de tensiones con EE. UU.

Según explicó, esta decisión se basa en reportes recientes sobre interferencias en los sistemas de navegación satelital utilizados por las aeronaves.

Las tres empresas alegan que las decisiones son preventivas y responden a problemas en las señales de navegación detectadas por pilotos o registradas en avisos oficiales.

En el caso de Satena, el comunicado menciona expresamente la existencia de un NOTAM que advierte sobre interferencias (jamming y spoofing) en servicios GNSS, lo que puede afectar la precisión del posicionamiento y ciertas ayudas a la navegación y vigilancia en zonas específicas del Caribe.

Los pasajeros con itinerarios afectados deben verificar directamente en los canales oficiales de cada aerolínea las opciones disponibles para gestionar reembolsos o cambios.

Contexto: Vuelos a Venezuela: ¿qué pasará si las aerolíneas no reanudan operaciones este miércoles?

Las compañías insisten en que no se debe dar por hecho que un vuelo sigue operando con normalidad, por lo que es fundamental confirmar el estado de la reserva antes de desplazarse al aeropuerto.

