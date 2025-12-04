Aerolíneas siguen cancelando vuelos a Venezuela en medio de escalada de tensiones con EE. UU.

Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron el miércoles vuelos hacia y desde Venezuela por dos días, sumándose a la cancelación temporal de otras ocho compañías ante una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento en la actividad militar en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Avión de Iberia | Foto: NurPhoto via Getty Images

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe, según justifica, para su lucha antinarcóticos. Caracas sostiene que las maniobras militares buscan el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Esto provocó que las españolas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish suspendieran operaciones temporalmente. El gobierno venezolano les revocó luego las concesiones al acusarlas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas” por Estados Unidos.

Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas internacionales que seguían operando desde y hacia la capital de Venezuela en medio de las agravadas tensiones entre Caracas y Washington.

Vuelo de migrantes a Venezuela | Foto: AFP

Ambas aerolíneas informaron la noche del miércoles en sendos comunicados que “debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves” reportadas por sus pilotos tomaron “la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025”. Se espera nueva información en las próximas horas.

El Instituto Aeronáutico Civil dijo que la suspensión se dio “previa coordinación” entre las partes. “Esperamos que dichas líneas aéreas puedan reiniciar sus operaciones en el tiempo acordado”, añadió, y ratificó, “la operatividad y seguridad” del espacio aéreo venezolano.

Por su lado, el canciller venezolano, Yván Gil, dijo en la víspera que “las operaciones aéreas están funcionando”.

Vuelos en Venezuela | Foto: AFP

“Venezuela ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo, no hay fuerza capaz que le quite la soberanía al pueblo y al gobierno de Venezuela sobre su territorio”, señaló Gil al recibir un avión desde Estados Unidos con venezolanos deportados desde ese país.

Los vuelos de Copa y Wingo previstos para el jueves aparecen ‘cancelados’ en la ya mermada pizarra en la terminal internacional del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Se esperan apenas cuatro salidas y tres llegadas en todo el día: Curazao, La Habana y Bogotá, operadas por líneas de bandera venezolana.