Papa León XIV pide a Donald Trump buscar el diálogo y no atacar Venezuela ni al régimen de Nicolás Maduro

León XIV pidió este martes a Estados Unidos que favorezca el diálogo con Venezuela antes que cualquier operación contra su territorio, tras el fin de su primer viaje como papa al extranjero en Turquía y Líbano.

El pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, instó desde Beirut a encontrar “nuevos enfoques” en Oriente Medio para hacer triunfar la paz, en una misa al aire libre que reunió a unas 150.000 personas.

León XIV volvió a compartir este llamado a rechazar la violencia a bordo del avión papal que lo trasladaba de la capital libanesa a Roma, sobre las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos ante el despliegue militar de Donald Trump en el Caribe.

“Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”, declaró el papa. El pontífice se mostró en contra de toda solución con violencia al indicar que “las voces que vienen de Estados Unidos cambian”.

El papa León XIV volvió a hablar sobre Donald Trump por las tensiones con Maduro. | Foto: AP

“Por un lado parece que ha habido una conversación por teléfono entre ambos presidentes, al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más”, dijo en español.

León XIV, que cerró este martes una visita de seis días a Turquía y Líbano, declaró que planea un posible viaje a África en 2026 y que está en reflexión una visita a América Latina más adelante.

Reiteró que le gustaría “mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del papa”, aunque respondió que el proyecto aún estaba en estudio y solo mencionó “2026 o 2027” cuando se le preguntó por la fecha, sin dar más detalles, lo cual tampoco ha sido confirmado por la oficina de prensa del Vaticano.

El sumo pontífice también habló de sus planes para viajar a Latinoamérica. | Foto: AFP

“Creo que Perú también me recibiría con agrado”, bromeó al referirse al país donde pasó más de 20 años como misionero y que ha sido parte esencial de su formación como religioso que terminó con su coronación como sumo pontífice en el primer semestre de este año.

Desde Líbano, el jefe de la Iglesia católica afirmó que la región “necesita nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y de violencia, para superar las divisiones políticas, sociales y religiosas, y abrir nuevos capítulos en nombre de la reconciliación y la paz”.

León XIV animó a los cristianos de Oriente Medio a “ser valientes”, y antes de tomar el avión de regreso, lanzó un mensaje a Hezbolá e Israel, sin mencionarlos directamente.