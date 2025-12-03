Suscribirse

Mundo

Papa León XIV pide a Donald Trump buscar el diálogo y no atacar Venezuela ni al régimen de Nicolás Maduro

El sumo pontífice volvió a mostrar su negativa a una salida armada para las tensiones entre EE. UU. y Venezuela.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
3 de diciembre de 2025, 11:09 a. m.
.
Donald Trump, Papa León XIV y Nicolás Maduro | Foto: Fotomontaje SEMANA

León XIV pidió este martes a Estados Unidos que favorezca el diálogo con Venezuela antes que cualquier operación contra su territorio, tras el fin de su primer viaje como papa al extranjero en Turquía y Líbano.

El pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, instó desde Beirut a encontrar “nuevos enfoques” en Oriente Medio para hacer triunfar la paz, en una misa al aire libre que reunió a unas 150.000 personas.

Contexto: Nicolás Maduro, entre la espada y la pared: esto se sabe de la carta que el dictador le envió al papa León XIV

León XIV volvió a compartir este llamado a rechazar la violencia a bordo del avión papal que lo trasladaba de la capital libanesa a Roma, sobre las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos ante el despliegue militar de Donald Trump en el Caribe.

“Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”, declaró el papa. El pontífice se mostró en contra de toda solución con violencia al indicar que “las voces que vienen de Estados Unidos cambian”.

Papa León XIV Donald Trump
El papa León XIV volvió a hablar sobre Donald Trump por las tensiones con Maduro. | Foto: AP

“Por un lado parece que ha habido una conversación por teléfono entre ambos presidentes, al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más”, dijo en español.

León XIV, que cerró este martes una visita de seis días a Turquía y Líbano, declaró que planea un posible viaje a África en 2026 y que está en reflexión una visita a América Latina más adelante.

Contexto: Papa León XIV invita a Putin y Zelenski a negociar la paz de Ucrania en el Vaticano

Reiteró que le gustaría “mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del papa”, aunque respondió que el proyecto aún estaba en estudio y solo mencionó “2026 o 2027” cuando se le preguntó por la fecha, sin dar más detalles, lo cual tampoco ha sido confirmado por la oficina de prensa del Vaticano.

El Papa León XIV saluda cuando llega para la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta (Plaza de la Libertad) frente al Palazzo Apostolico (Palacio Apostólico) en la finca papal de verano en Castel Gandolfo, a 40 km al sureste de Roma, el 13 de julio de 2025.
El sumo pontífice también habló de sus planes para viajar a Latinoamérica. | Foto: AFP

“Creo que Perú también me recibiría con agrado”, bromeó al referirse al país donde pasó más de 20 años como misionero y que ha sido parte esencial de su formación como religioso que terminó con su coronación como sumo pontífice en el primer semestre de este año.

Desde Líbano, el jefe de la Iglesia católica afirmó que la región “necesita nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y de violencia, para superar las divisiones políticas, sociales y religiosas, y abrir nuevos capítulos en nombre de la reconciliación y la paz”.

Contexto: Papa León XVI lanzó un mensaje indirecto a Hezbolá e Israel: “Que cesen los ataques y las hostilidades”

León XIV animó a los cristianos de Oriente Medio a “ser valientes”, y antes de tomar el avión de regreso, lanzó un mensaje a Hezbolá e Israel, sin mencionarlos directamente.

“Tenemos que reconocer que la lucha armada no trae beneficios. Las armas son letales, pero la negociación, la mediación y el diálogo son constructivos. Elijamos todos la paz como camino, y no sólo como objetivo”, dijo en el aeropuerto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Movilidad en Bogotá este miércoles 3 de diciembre: tractomula que llevaba explosivos se partió en dos en la Autopista Norte

2. No todo fue alegría en Cúcuta: barristas corretearon y golpearon a su propio presidente

3. “Me destruyeron la casa de mis padres”: Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre, contó cómo violentaron su vivienda en Bogotá

4. Papa León XIV pide a Donald Trump buscar el diálogo y no atacar Venezuela ni al régimen de Nicolás Maduro

5. La historia de la reconocida chef de origen árabe que murió al caer de un edificio en Barranquilla

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Papa LEÓN XIVNicolás MaduroVenezuelaDonald TrumpEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.