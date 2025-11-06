Suscribirse

Papa León XIV critica despliegue militar de Estados Unidos contra régimen de Maduro: “Aumenta las tensiones”

El pontífice aseguró que la vía para detener las tensiones debería ser el diálogo.

Redacción Mundo
6 de noviembre de 2025, 12:26 p. m.
Nicolás Maduro entre la espada y la pared: Esto se sabe sobre la carta que el mandatario envió al Papa León XIV
Papa León XIV y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

El papa León XIV criticó el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe contra los carteles narcotraficantes que Estados Unidos liga al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, sin mencionar al presidente Donald Trump, y afirmó que “con la violencia” no gana nadie.

El presidente Donald Trump ordenó un importante despliegue militar en el Caribe en las últimas semanas, y las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes, en los que han muerto decenas de personas.

Contexto: Donald Trump está buscando cómo derrocar a Nicolás Maduro. Hay planes para “capturar o matar” al dictador

En respuesta a una pregunta de un periodista al salir de su residencia secundaria en Castel Gandolfo, León XIV afirmó que un país tiene derecho a tener militares para “defender la paz”, pero luego criticó las operaciones directamente por su naturaleza.

Papa León XIV dirigiéndose a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante la apertura de la Misa del Jubileo de la Juventud en el Vaticano.
Papa León XIV criticó el despliegue militar cerca a Venezuela. | Foto: AFP

“Pero en este caso parece un poco diferente. Aumenta las tensiones”, declaró el papa de 70 años, refiriéndose a los informes sobre barcos estadounidenses “cada vez más cerca de la costa de Venezuela”, afirmó. “Con la violencia no ganamos. Lo que hay que hacer es buscar el diálogo”, añadió el pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana.

El dirigente republicano afirmó que no planea ataques contra Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro, quien es acusado por delitos relacionados con las drogas en Estados Unidos, asegura que Trump quiere imponer un “cambio de régimen” para apoderarse del petróleo venezolano.

Contexto: Donald Trump está buscando cómo derrocar a Nicolás Maduro. Hay planes para “capturar o matar” al dictador

Horas más tarde, Maduro agradeció a León XIV por su pronunciamiento e hizo mención de una carta enviada al Vaticano hace un mes. “Gracias, Papa León, muchas gracias”, dijo antes de calificar de “gran amigo” a Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano. “Le doy las gracias a la iglesia Católica”, cerró.

Papa León XIV Donald Trump
El papa León XIV ha sido un fuerte crítico de las políticas de Donald Trump. | Foto: AP

Al papa, nacido en Chicago, también se le preguntó por los migrantes detenidos en su ciudad natal, que ha sido uno de los principales objetivos de la campaña de Trump contra los inmigrantes, donde también mostró una posición crítica contra el gobierno de Donald Trump

“Jesús dice muy claramente que al final del mundo se nos preguntará cómo recibimos al extranjero, si lo recibimos y le dimos la bienvenida o no”, afirmó el pontífice.

Contexto: Juez ordenó la captura de exmercenario que intentó derrocar a Maduro: el FBI hizo importante anuncio

“Creo que hay que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo. Muchas personas que han vivido durante años y años sin causar nunca problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está ocurriendo ahora mismo”, señaló. En septiembre, León XIV, antiguo misionero en Perú, criticó lo que calificó de “trato inhumano” a los inmigrantes en Estados Unidos.

*Con información de AFP.

