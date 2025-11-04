Suscribirse

Estados Unidos ataca nueva narcolancha en el Pacífico: hay 2 personas muertas

Los ataques llegan en momentos de alta tensión entre Estados Unidos y el régimen de Maduro.

Redacción Mundo
5 de noviembre de 2025, 2:14 a. m.
El anuncio lo hizo el secretario de Guerra en X. | Foto: X/@SecWar

Las fuerzas armadas estadounidenses mataron a dos presuntos narcos en un nuevo ataque contra un barco en aguas internacionales del océano Pacífico, informó este martes, 4 de noviembre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que el barco estaba involucrado en el tráfico ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico y transportaba narcóticos. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales en el Pacífico oriental”, afirmó Hegseth en una publicación en X.

“Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y dos narcoterroristas varones —que se encontraban a bordo del buque— murieron", dijo el funcionario del Gobierno Trump.

“Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene la más mínima oportunidad contra las Fuerzas Armadas estadounidenses”, indicó.

Al menos otras diez personas han muerto en las últimas semanas en ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Pacífico, mientras que en el Caribe esta cifra se eleva a más de 60, desde que Washington iniciase a principios de septiembre estos bombardeos.

Contexto: Tras amenazas de Donald Trump, Nicolás Maduro reta a la Casa Blanca: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”

Los ataques llegan en momentos de alta tensión entre Estados Unidos y el régimen de Maduro que denuncia una “amenaza” constante por parte de Trump al enviar a militares a las costas venezolanas.

De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que cree que los días de Nicolás Maduro están contados, pero minimizó los temores a una guerra inminente contra el país sudamericano.

Donald Trump ha ordenado el ataque a varias embarcaciones narco en las últimas semanas. | Foto: GETTY y X/@SecWar

Trump habló en una entrevista con CBS en momentos en que Estados Unidos envía militares y navíos al Caribe, donde han llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, causando decenas de muertes.

“Lo dudo. No lo creo”, declaró Trump al programa “60 Minutes”, al responder una pregunta sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela.

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: “Diría que sí. Creo que sí”.

Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

Continúan los rumores de una posible invasión de EE.UU. a Venezuela | Foto: AP / Adobe Stock

Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas.

Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, constituyen ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

