Papa León XIV anuncia que visitaría cuatro países latinoamericanos el próximo año. ¿Está Colombia incluido?

El sumo pontífice dejó manifiesto su deseo por visitar el continente que le dio hogar por décadas el próximo año.

Redacción Mundo
19 de noviembre de 2025, 12:54 a. m.
El Papa León XIV saluda cuando llega para la oración del Ángelus en la Piazza della Liberta (Plaza de la Libertad) frente al Palazzo Apostolico (Palacio Apostólico) en la finca papal de verano en Castel Gandolfo, a 40 km al sureste de Roma, el 13 de julio de 2025.
Pope Leo XIV waves as he arrives for the Angelus prayer in Piazza della Liberta (Liberty Square) in front of Palazzo Apostolico (Apostolic Palace) in the summer papal estate in Castel Gandolfo, 40 km southeast of Rome, on July 13, 2025. The newly elected Pope Leo XIV, takes a summer break from July 6 to 20 at the papal palace at Castel Gandolfo, outside Rome, a longtime country residence for pontiffs that Francis declined to use. (Photo by Tiziana FABI / POOL / AFP) | Foto: AFP

El papa León XIV abrió la puerta a una eventual gira por América Latina en 2026, al confirmar este martes, 18 de noviembre, que desea visitar al menos cuatro países de la región durante el próximo año jubilar. Las declaraciones las ofreció a periodistas a su salida del Vaticano, donde reiteró su interés por viajar, aunque advirtió que la programación definitiva dependerá de factores políticos, logísticos y de agenda.

Consultado sobre un posible regreso al Perú, el pontífice respondió de manera amplia, mencionando varios destinos latinoamericanos que tiene en consideración. “Durante el año de jubileo vamos adelante, cada día hay actividades, ya vamos a programar el próximo año poco a poco”, dijo.

Contexto: Papa León XIV critica despliegue militar de Estados Unidos contra régimen de Maduro: “Aumenta las tensiones”

A continuación, confirmó su intención de volver al continente: “Por supuesto. Me gustaría ir a todos los lugares, yo encantado de viajar, el problema es programar todos los compromisos, pero sí a Fátima, Guadalupe, México, Uruguay, Argentina pendientes, ir a Perú por supuesto”.

Fotos de la semana 24 octubre
El Papa León XIV llega a su audiencia general semanal en St. Plaza de San Pedro, en el Vaticano, miércoles, 22 de octubre de 2025. | Foto: AP

La mención directa a México, Uruguay, Argentina y Perú posiciona a esos países como posibles escalas de la gira. En cambio, Colombia no fue incluida entre los destinos nombrados por el papa, aunque aclaró que aún no existe una agenda cerrada y que todo continúa en fase de evaluación.

La organización del jubileo, con múltiples actividades programadas en Roma, también puede influir en la duración y alcance del viaje.

Contexto: Papa León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos de Venezuela

Las declaraciones del pontífice por Perú no es nuevo y quedó en evidencia durante octubre, cuando recibió en la Plaza de San Pedro la imagen del Señor de los Milagros tras la Gran Procesión Internacional en Roma. Se trató de un gesto inusual, pues tradicionalmente las bendiciones se realizan desde el balcón de la plaza, no frente a una imagen sagrada.

Papa León XIV dirigiéndose a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante la apertura de la Misa del Jubileo de la Juventud en el Vaticano.
Papa León XIV podría ir a una gira en Latinoamérica el próximo año. | Foto: AFP

En ese encuentro, el santo padre saludó personalmente a la Hermandad del Señor de los Milagros y destacó la participación de los peregrinos: “Saludo a los demás peregrinos presentes, especialmente a la Hermandad del Señor de los Milagros, que celebró la tradicional procesión”, recordando la estrecha relación de León XIV con el país en el cual vivió por años.

Contexto: El papa León XIV apoya al cardenal Parolin tras controversia por su referencia a la “masacre” en Gaza

Por ahora, el Vaticano no ha confirmado fechas, itinerarios ni países definitivos. Pero el mismo papa León XIV mantiene su intención de viajar a América Latina durante el año jubilar y que Perú figura como uno de los destinos prioritarios, junto a otras naciones como Uruguay, Argentina o México. La posible inclusión de otros países, incluida Colombia, dependerá de la agenda oficial que se espere que se anuncie después.

