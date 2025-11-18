Papa León XIV anuncia que visitaría cuatro países latinoamericanos el próximo año. ¿Está Colombia incluido?

El papa León XIV abrió la puerta a una eventual gira por América Latina en 2026, al confirmar este martes, 18 de noviembre, que desea visitar al menos cuatro países de la región durante el próximo año jubilar. Las declaraciones las ofreció a periodistas a su salida del Vaticano, donde reiteró su interés por viajar, aunque advirtió que la programación definitiva dependerá de factores políticos, logísticos y de agenda.

Consultado sobre un posible regreso al Perú, el pontífice respondió de manera amplia, mencionando varios destinos latinoamericanos que tiene en consideración. “Durante el año de jubileo vamos adelante, cada día hay actividades, ya vamos a programar el próximo año poco a poco”, dijo.

A continuación, confirmó su intención de volver al continente: “Por supuesto. Me gustaría ir a todos los lugares, yo encantado de viajar, el problema es programar todos los compromisos, pero sí a Fátima, Guadalupe, México, Uruguay, Argentina pendientes, ir a Perú por supuesto”.

El Papa León XIV llega a su audiencia general semanal en St. Plaza de San Pedro, en el Vaticano, miércoles, 22 de octubre de 2025. | Foto: AP

La mención directa a México, Uruguay, Argentina y Perú posiciona a esos países como posibles escalas de la gira. En cambio, Colombia no fue incluida entre los destinos nombrados por el papa, aunque aclaró que aún no existe una agenda cerrada y que todo continúa en fase de evaluación.

La organización del jubileo, con múltiples actividades programadas en Roma, también puede influir en la duración y alcance del viaje.

Las declaraciones del pontífice por Perú no es nuevo y quedó en evidencia durante octubre, cuando recibió en la Plaza de San Pedro la imagen del Señor de los Milagros tras la Gran Procesión Internacional en Roma. Se trató de un gesto inusual, pues tradicionalmente las bendiciones se realizan desde el balcón de la plaza, no frente a una imagen sagrada.

Papa León XIV podría ir a una gira en Latinoamérica el próximo año. | Foto: AFP

En ese encuentro, el santo padre saludó personalmente a la Hermandad del Señor de los Milagros y destacó la participación de los peregrinos: “Saludo a los demás peregrinos presentes, especialmente a la Hermandad del Señor de los Milagros, que celebró la tradicional procesión”, recordando la estrecha relación de León XIV con el país en el cual vivió por años.