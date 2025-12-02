Suscribirse

Papa León XVI lanzó un mensaje indirecto a Hezbolá e Israel: “Que cesen los ataques y las hostilidades”

En su visita al Líbano, el papa hizo un llamado a sustituir las armas por el diálogo para construir la paz.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 4:14 p. m.
Papa León XVI en en Líbano
Papa León XIV en Líbano | Foto: AFP/ Vatican Media

Líbano decretó dos días festivos con motivo de su visita al país y muchos ciudadanos salieron a las calles con la esperanza de ver al papa.

Para llegar al palacio presidencial, la comitiva del pontífice atravesó los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, donde los simpatizantes del movimiento chiita se agolparon en la carretera para darle la bienvenida.

Hezbolá instó el sábado al papa a rechazar “la injusticia y la agresión” de Israel contra Líbano.

Pope Leo XIV disembarks from his plane after his arrival at Esenboga International Airport in Ankara on November 27, 2025. Pope Leo XIV arrived in Turkey on the first overseas trip of his papacy, which will also take him to Lebanon. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
En el primer viaje desde que es papa | Foto: AFP

A pesar del alto el fuego alcanzado hace un año, el ejército israelí ha intensificado sus ataques en el país en las últimas semanas, principalmente en el sur, alegando que su objetivo es el movimiento pro iraní.

El paso del papa por el Líbano

El papa León XIV urgió este martes a encontrar “nuevos enfoques” en Oriente Medio para hacer triunfar la paz, en una misa al aire libre en Beirut que reunió a unas 150.000 personas.

“Oriente Medio necesita nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y de violencia, para superar las divisiones políticas, sociales y religiosas, y abrir nuevos capítulos en nombre de la reconciliación y la paz”, declaró el jefe de la Iglesia católica, que cerró este martes una visita de tres días a Líbano.

Contexto: Qué fue lo que pasó con los Airbus A320, los más vendidos del mundo, y por qué hasta al papa León XVI lo bajaron del avión

El sumo pontífice animó a los cristianos de Oriente Medio a “ser valientes”, y antes de tomar el avión de regreso, lanzó un mensaje a Hezbolá e Israel, sin mencionarlos directamente.

Pope Leo XIV (C) gestures to the crowd from the popemobile as he leaves at the end of the mass of Jubilee of Choirs and Choral Society at St. Peter's Square in The Vatican on November 23, 2025. (Photo by Andreas SOLARO / AFP)
Papa León XIV. | Foto: AFP

“Expreso mi aspiración a la paz, con un llamado de corazón: que cesen los ataques y las hostilidades”, dijo León desde el aeropuerto.

“Tenemos que reconocer que la lucha armada no trae beneficios. Las armas son letales, pero la negociación, la mediación y el diálogo son constructivos. Elijamos todos la paz como camino, y no solo como objetivo”, añadió.

Contexto: El papa León XIV cobrará lo que Francisco rechazó: el mismo sueldo que el presidente de EE. UU.

El papa peruano estadounidense llegó el domingo desde Turquía, en su primer viaje al extranjero como líder de la Iglesia católica.

Robert Francis Prevost recibió una jubilosa bienvenida en una nación asolada por un colapso económico y que aún se está recuperando de la guerra del movimiento islamista Hezbolá e Israel del año pasado, que muchos temen que se reanude, máxime con la reciente intensificación de ataques aéreos israelíes.

Papa Leon XVI en la iglesia de Saint George
Papa Leon XVI en la iglesia de Saint George | Foto: AFP

“Despojémonos de la armadura de nuestras divisiones étnicas y políticas, abramos nuestras confesiones religiosas al encuentro mutuo y despertemos en nuestros corazones el sueño de un Líbano unido”, proclamó en su homilía el papa, durante la misa celebrada cerca del lugar de la explosión que devastó la capital libanesa en agosto de 2020.

Contexto: La primera bendición del papa León XIV al mundo: así fue el “Urbi et Orbi” ante una Plaza de San Pedro abarrotada

Al llegar al servicio religioso, León XIV se abrió paso entre la multitud en su papamóvil mientras la gente le ofrecía rosas, en presencia de altos funcionarios, entre ellos el presidente Joseph Aoun.

*Con información de AFP.

